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酸甜青澀的初戀滋味！那些年我們都曾做過的20大「追愛招數」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

初戀那件小事～

最近改編自Dcard真實愛情故事的國片《我吃了那男孩一整年的早餐》票房火熱，電影描述校花方琦然每天收到追求者送的示愛早餐，但方琦然已另有喜歡的人，便請女主角項微心幫忙吃早餐，意外發展出一段「早餐情緣」。

許多觀眾看完都紛紛想起學生時期的自己，用盡各種方法只為了追求喜歡的人，雖然現在看來相當青澀，不過回想起來仍然是美好的回憶。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議以前學生時代都會使用的追愛招數，看著看著是否想起了當年的初戀對象呢？

image source：Yahoo奇摩電影

求愛招數

NO. 17 當你的morning call叫起床

學生時期課業壓力繁重，每天都要非常早起床去學校，如果被記遲到可能影響到學年成績，於是「人體鬧鐘」就成為相當熱門的服務。

為了追求暗戀對象，每天都可以比平常早起半小時，爸媽叫你早點起床讀書都沒這麼認真呀！在打給對方前還要先深呼吸、清喉嚨，聽到他剛起床那慵懶的聲音，趁上學前聊天一下，就會有種兩人距離更靠近的感覺，網友表示「光聽那聲音覺得有值得了。」

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image source:unsplash（示意圖）

NO. 15 偷背你的課表製造巧遇

以前有些課程會要求學生到特定教室上課，因此許多人都會把課表背起來，方便隨時換教室、做好課前準備，不過如果有喜歡的人，就得一次背好自己與對方的課表，從中找到製造巧遇的空間。

最常見的就是如果兩人都要上體育課，就可以趁機看對方打球，還能假裝很巧地說「我們班在你們隔壁球場」，自然而然地開起話題，讓對方有種「冥冥之中註定遇見你」的感覺。

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image source:我吃了那男孩一整年的早餐

NO. 14 找藉口向你借外套、借圍巾

明明自己就有外套，為什麼很多人總愛跟別人借外套呢？網友指出，學生時代跟喜歡的人借外套，可說是公認的追愛手段之一，因為外套上會留有個人的體香，午休趴在外套上睡覺，就好像跟暗戀對象間接肌膚接觸一樣，同時還可以讓別人覺得你們兩個肯定有曖昧。

除了借外套，借圍巾也有同樣效果，網友回想起來都覺得好青澀啊，「國中蠢蠢的喜歡就是借你外套穿。」

延伸閱讀：為什麼女生午休總是愛借男同學的外套？國、高中一定都有過的共同回憶！

image source:pakutaso（示意圖）

NO. 10 高調向朋友表示在追你

有些人追愛習慣默默付出，但也有些人一有喜歡的對象，就巴不得昭告天下「我在追他」，讓全班甚至全校都知道他的心意，這麼做可以宣示主權，勸退其他追求者，同時也可以利用大家八卦的心態，舉凡分組活動、戶外教學，大家都會起哄把兩人湊在一起，增加相處的機會。

不過也有網友表示，這招只能用在兩人互有好感的情況，因為如果被追求者沒有意思，反而會徒增困擾。

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image source:那些年，我們一起追的女孩

NO. 9 為了你苦讀考第一名

﻿誰說談戀愛就一定會耽誤課業？網友指出，喜歡一個人的時候，會想為了他成為更好的人，對於學生來說，最單純的方法就是努力唸書、提升成績，讓對方覺得自己是個上進的人。

經典國片《那些年，我們一起追的女孩》中，男主角柯景騰就因為喜歡上好學生沈佳宜，開始發憤圖強，先前也有女網友分享，為了想和喜歡的人上同一所大學，因此下定決心考上台大，引起網友熱議。

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image source:Yahoo!電影

NO. 8 深夜聊即時通交換心事

在還沒有智慧型手機的年代，每天回家後第一件事就是打開Yahoo奇摩即時通、MSN，跟朋友暢聊一整天在學校發生的事情，這時就是接近暗戀對象的最好時機，一看到對方上線，馬上使用「叮咚～有人在家嗎」，很容易聊著聊著就到半夜，在氣氛催化下開始袒露秘密，縮短彼此距離，曖昧時期總會說「你先下線啦」、「好不想下線喔」，你一言我一語的就是捨不得關掉電腦去睡覺。

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image source:YouTube截圖／Joey Huang

NO. 7 幫你買早餐記得你愛吃的

雖然買早餐只是一件小事，但買著買著很容易日久生情，明明記好對方特別喜歡吃的食物，卻還是要嘴硬說「欸，我是順便買的啦」，不讓自己的心意表露得太明顯。

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》就深刻描寫當年流行的「早餐示愛法」，引起觀眾共鳴，「想到高中時有男生要追我的閨蜜，他都買飲料給我閨蜜喝」、「男友之前也是每天買早餐給我。」

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image source:我吃了那男孩一整年的早餐

NO. 3 假裝不經意的肢體接觸

有別於出社會後的愛情，學生時代談的總是純純的愛，平常最多就是眉來眼去、傳傳紙條，很少會有牽手以上的肢體接觸。

不過喜歡一個人當然會想拉近與他的距離，因此常常要製造機會，假裝不經意地偷偷靠近對方，例如不小心拿到同一本書，兩人手指碰在一起的剎那，真是害羞到不行！對於正值青春年華的學生們來說，一點點的肢體接觸都能讓人回想一整天。

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image source:我吃了那男孩一整年的早餐

NO. 2 傳簡訊每封字數爆滿

過去「按鍵式手機」的年代還沒有LINE、Instagram等社群軟體，放學回家後如果想跟喜歡的人聊天，手機簡訊就是個好選擇，但以前手機簡訊是以字數計費，不小心超過字數上限就會被多收錢，因此很多人都學會精心刪字的技巧，在有限字數內傳遞心意。

許多網友懷念當年用簡訊傳愛的時光，認為「不會被已讀搞得焦慮」、「聽到簡訊聲都會莫名感到幸福」、「還因為手機容量不足，一句一句抄在小本本。」

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image source:Wiki

NO. 1 生日、節日準備驚喜禮物

暗戀對象的生日可說是個大日子，一定要先在筆記本上畫重點標記日期，在好幾個月前就開始準備，打聽對方喜歡什麼、最近有缺什麼，接著約三五好友一起去買禮物，送禮當天還要裝不在乎地說「生日快樂」，但其實內心相當在意「他到底喜不喜歡我送的？」

除了生日之外，情人節、聖誕節都是表達愛意的好時機，挑選禮物後還可寫下「愛的卡片」，很多人也會趁此時吿白。

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image source:unsplash（示意圖）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月15日至2022年02月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『學生時期求愛招數』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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