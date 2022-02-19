人夫將老婆心愛外套製「花束」送驚喜 網民憂：還在世嗎？

雖說職業不分貴賤，但仍有不少人相當看重身分地位，一名女網友向媽媽提出想結婚的念頭，但媽媽卻對她的男友相當有意見，只因為男方是在市場賣肉品的，甚至還擔心無法向親友說出口，讓女網友感到很難過。

2022-02-18 15:07