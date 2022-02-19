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人夫將老婆心愛外套製「花束」送驚喜 網民憂：還在世嗎？

香港01 / 文．卡洛兒
擷自香港01
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情人節剛過去，很多人都在社交平台大曬戀人贈送的驚喜，讓大家羨慕一下。有台灣男網民分享指，為了讓老婆今年印象深刻，特意將對方最愛的外套拿去剪裁成「花束」，「希望他會很開心 懂我的用心良苦」。不過帖文一出即讓網民深表憂慮，紛紛留言關心樓主的安危，「會不會直接過清明節了」。

該台男在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖指，這次情人節為了讓老婆印象深刻，遂把她最愛的外套拿去剪裁，要求花店做成花束，「希望他會很開心，懂我的用心良苦」。樓主補充稱，會將這「心愛外套做的捧花」放在床頭櫃，讓老婆每天看見，提醒她記得自己對其用心。

帖文一出即引來大批網民留言，對樓主的人身安全感擔憂，「老婆直接把你做成木乃伊嗎？」、「先給你上香」、「樓主的大頭照被放在床頭櫃了嗎」、「你確定過的是情人節不是清明節嗎」，不過亦有人質疑事件真偽，「為什麼大家都那麼認真。樓主後來「上水」報平安，稱目前一切安在，但「老婆說下次情人節要剝我的皮，做皮衣當我下次我情人節禮物」。

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文章授權轉載自《香港01》

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