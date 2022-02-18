男職業遭女友媽媽嫌棄 眾人無言：市場賣肉都很有錢

雖說職業不分貴賤，但仍有不少人相當看重身分地位，一名女網友向媽媽提出想結婚的念頭，但媽媽卻對她的男友相當有意見，只因為男方是在市場賣肉品的，甚至還擔心無法向親友說出口，讓女網友感到很難過。

這名女網友在Dcard表示，媽媽從一開始就對她和男友兩人的生長背景差很多感到憂心，「差異大嗎？簡單來說就是鄉下vs都市，高中vs大學，而男友家是在市場工作，主要是賣肉品的，我媽媽知道後，就更加覺得不適合」。

她說兩人在交往6年的過程中，媽媽一直希望她可以再找其他對象，因為擔心未來兩人如果結婚的話，原PO會後悔，但他們不顧反對還是走到了現在。如今兩人討論後決定要結婚，廝守終生，但怕媽媽會反對，考慮了很久才鼓起勇氣向爸媽提出結婚一事。

對於爸媽提出的種種問題，原PO也認真且誠懇的回答，就是希望能得到父母的支持，但媽媽卻說「妳要怎麼向妳朋友介紹，妳老公的職業？」、「我真的沒辦法向大家說，我女婿是在市場工作」、「這是很現實的問題」，讓原PO聽了很無奈，「在市場工作真的有這麼不好嗎？」

貼文一出，不少網友都直呼市場工作的人收入都不錯，「傻傻的，傳統市場賣菜肉的都超有錢好嗎？人家一年是一般上班族的幾倍」、「朋友的老公在市場賣雞肉，收入好到買房、生兩胎，老婆不用出去工作」、「在市場賣肉的真的都超爆有錢，我國中同學家裡就是在市場賣肉，賺超多，而且都休星期一，出門玩也不會花太多錢」、「市場賺超多，我跟我男友都是公務員，我男友媽在市場賣菜跟花，收入比我跟男友加起來還高，還不用繳稅」。