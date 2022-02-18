他有車有房想成家 抱怨女友「每年買精品包」反被砲轟

情侶之間對於金錢的價值觀不同，就很容易會產生問題。一名年薪80萬的男網友表示，他已經準備好房、車，為了將來成家養小孩，然而女友卻愛買精品，並認為這是種投資，但在他的觀念中買精品就是奢侈，儘管倆人為此溝通過卻仍沒有共識，無奈之下原PO只好向網友們求解。

35歲的原PO，在PTT的Womentalk版上發文表示，自己從事資訊業，年收入有80萬，而29歲的女友則是月薪4萬的銀行櫃員，目前兩人的存款都有百萬，且原PO未來打算要成家養小孩，但卻有件事讓他很苦惱。

原PO表示女友前年買了3萬的Burberry帆布包、去年也買了顆Gucci皮包，最近說想要買15萬的LV包，在他的觀念中，買精品就是奢侈，但對於女友來說花自己的錢買精品是種投資，倆人對此曾溝通過但都沒有共識，因此讓他很苦惱，便上網發文求助網友們。

文章一出，網友們紛紛表示，「漲價也是漲新包，二手包漲幅很難漲到超過漲價前新包價格」、「考慮到未來孩子的投資，會買精品奢侈品的觀念勢必壓縮孩子」、「最好分吧！價值觀差那麼多你會養不起她」、「這種極品你留著，千萬別放出來」、「溝通磨合不來就分吧」。

不少網友也站在女友的角度指出，「15萬看是哪一款吧，LV以前的品質很耐用投資一個可以用很久，如果跟流行就太貴，但她也是花自己的關你屁事」、「花自己的錢買包還要被男友公審」、 「女生不想生小孩都為了你要生了，你還要人家為了小孩存錢，只是為了滿足你的夢想，希望女生快逃」。

另外，還有過來人點出問題在於「價值觀不同」，彼此應該互相尊重，「她用她的錢買你沒資格攔，但想跟這個女生組成家庭的話，必須再思考一下你們兩個價值觀契合與否的問題」、「結婚前請談攏婚後財產如何用，談不攏別結」、「你們只是觀念不合而已，而且生小孩的事也是她遷就你，不能覺得只有你的觀念是對的吧」。