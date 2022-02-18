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老公吃軟飯還外遇被捉姦在床 人妻怒譙「根本是岳母養的狗」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位太太的丈夫成天喝酒玩樂，還外遇被捉姦在床。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位太太的丈夫成天喝酒玩樂，還外遇被捉姦在床。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

男女交往結婚，最怕以為愛著自己的另一半，卻和其他小三有一腿，最近一位日本太太就分享離譜老公背著她偷吃卻被抓到的事件。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，一位化名松浦圭子的29歲女性，過去和一位男性談得很來，於是遠距離戀愛了兩年後共節連理。由於男方家庭有開公司，因此由對方出全額，辦了一場盛大的結婚典禮。

然而在婚後，松浦卻發現老公雖然名義上是該企業的員工，卻幾乎都沒有去上班，而是成天和朋友喝酒、打柏青哥等等，但仍能獲得公司的豐厚薪資。松浦則自認自己需要什麼，就應該靠自己去打拚，於是開始打工賺錢。

有一天松浦工作完回家，驚覺寢室內傳來女人的聲音，玄關也有沒看過的女性用鞋。她急忙衝進寢室內，立刻將丈夫和小三捉姦在床。雖然女方很快地逃離現場，松浦仍不斷追問老公「那個女的是誰」，丈夫則不發一語，最後才說「如果有不滿的話，妳就先回老家吧」。

回到老家的松浦成天以淚洗面，後來岳母聯絡上她，但卻不是為了兒子外遇道歉，反而責備松浦沒辦法滿足丈夫，才會讓他選擇外遇。如今松浦雖然還沒簽離婚，但已經和丈夫分居兩年，賺的錢則都拿去旅遊跟嗜好花用。談到過去的丈夫，則不客氣地批評「是岳母養的狗」，認為自己還是保持單身就好。

日本 結婚 外遇

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