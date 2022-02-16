快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友患「睡眠性愛症」讓她好困擾 半夜粗暴求歡隔天沒印象

聯合新聞網 / 綜合報導
睡眠性交症是睡眠障礙的一種，患者會在無意識的狀態下進行性行為，可以透過降低壓力、減少酗酒來改善。 圖/Ingimage
睡眠性交症是睡眠障礙的一種，患者會在無意識的狀態下進行性行為，可以透過降低壓力、減少酗酒來改善。 圖/Ingimage

患有睡眠障礙症的患者，多受夢遊、說夢話、磨牙等症狀所苦，造成睡眠品質不佳，不過，有一種較不為人知的「睡眠性愛症」也是睡眠障礙的一種。一名女網友在「Dcard分享，她的男友患有睡眠性愛症，讓同床共枕的兩人深受其擾，引起網友熱議。

原PO表示，男友會在睡眠狀態下突然很粗暴地想要進行性行為，「但他是沒有意識的，而且推開他就會馬上倒回去睡，隔天問他，他也總是沒印象。」她提到，雖然把男友推開或者打巴掌後就會沒事，可以繼續睡覺，但睡眠還是受到影響，讓她心很累。

根據報導，睡眠性愛症患者會在睡眠中出現自慰、性交、性攻擊及強暴等行為，但在清醒後卻毫無印象，患者往往是透過伴侶或親友告知才發覺。此症狀的成因至今未解，但患者通常合併有失眠、疲勞、憂鬱等問題，也與濫用藥物、酗酒有很大關聯。

有網友分享，「我老公會欸，直接一個翻身就不會繼續了，但我老公不會粗暴的來，所以如果真的很困擾的話還是去看個醫生比較好」、「我男友也會，會有微微意識，我自己是會跟他喇一下，通常都很短暫。真的很嚴重的時候，我就是把妹妹擋住，以免無套這種事情發生」。

部分網友建議原PO男友就醫並分開睡，「也不是他故意的，但長期這樣下去，一來妳的睡眠還有身心狀況都會受影響，二來這種慢性折磨，你們的感情會慢慢被磨掉的」，也有患者的女友表示，睡前先解決生理需求，便可減緩此症狀的發生。

睡眠 Dcard 性行為

延伸閱讀

古代就這麼開放？情人節「宜塞穴」...農民曆讓網友看了好害羞

她和男友吵架聽到這句直接爆炸 網列舉「情侶交往禁忌語」

虎斑喵皇超愛蹭蹭 紙箱屋「前門爽擼到後門」快垮掉..枕頭被被也逃不過

床單的裂縫是貓抓的？ 她靠「關鍵證據」抓包男友多人運動

相關新聞

她和男友吵架聽到這句直接爆炸 網列舉「情侶交往禁忌語」

情侶之間偶爾吵架是家常便飯，很多人秉持「不吵隔夜架」的原則，積極溝通、協調來維繫雙方感情，但若有一方拒絕溝通，可能讓小摩擦日漸積累，釀成分手的局面。一名女網友在「Dcard」分享，她和男友互動中常聽到一句「交往中的禁忌語」，讓她心累又無奈，引起網友熱烈回響。

男友患「睡眠性愛症」讓她好困擾 半夜粗暴求歡隔天沒印象

患有睡眠障礙症的患者，多受夢遊、說夢話、磨牙等症狀所苦，造成睡眠品質不佳，不過，有一種較不為人知的「睡眠性愛症」也是睡眠障礙的一種。一名女網友在「Dcard」分享，她的男友患有睡眠性愛症，讓同床共枕的兩人深受其擾，引起網友熱議。

床單的裂縫是貓抓的？ 她靠「關鍵證據」抓包男友多人運動

一名女網友某天回家發現床單出現多處不明裂縫，讓她覺得很奇怪，同居男友卻說是朋友的貓抓破的，感到疑惑的她偷看了男友的IG對話紀錄，意外抓到他約砲，還大搞多人運動。

「即使結婚了...也像是一個人生活」婚內失戀的十種悲涼狀態

結婚後也會失戀？其實在一段婚姻關係中，往往都會經歷許多難題，即便當初浪漫的許下了承諾，但隨著婚後產生的問題卻都始料未及

【我見我思】wendy／盤整生命

那天到醫院回診，候診時遇到一對面容焦慮的夫婦。那位先生看到我腰部的鐵衣，便詢問：「請問妳也是看這位醫生嗎？開哪裡？開多久...

【思念之情】茱／外婆撒的亮片

下午五點半，媽媽下班後開車來阿嬤家接我，拉著我的小手走上綠園道，她的車停在另一側。這樣的日常持續了六年國小的時光，那幾年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。