男友患「睡眠性愛症」讓她好困擾 半夜粗暴求歡隔天沒印象

患有睡眠障礙症的患者，多受夢遊、說夢話、磨牙等症狀所苦，造成睡眠品質不佳，不過，有一種較不為人知的「睡眠性愛症」也是睡眠障礙的一種。一名女網友在「Dcard」分享，她的男友患有睡眠性愛症，讓同床共枕的兩人深受其擾，引起網友熱議。

原PO表示，男友會在睡眠狀態下突然很粗暴地想要進行性行為，「但他是沒有意識的，而且推開他就會馬上倒回去睡，隔天問他，他也總是沒印象。」她提到，雖然把男友推開或者打巴掌後就會沒事，可以繼續睡覺，但睡眠還是受到影響，讓她心很累。

根據報導，睡眠性愛症患者會在睡眠中出現自慰、性交、性攻擊及強暴等行為，但在清醒後卻毫無印象，患者往往是透過伴侶或親友告知才發覺。此症狀的成因至今未解，但患者通常合併有失眠、疲勞、憂鬱等問題，也與濫用藥物、酗酒有很大關聯。

有網友分享，「我老公會欸，直接一個翻身就不會繼續了，但我老公不會粗暴的來，所以如果真的很困擾的話還是去看個醫生比較好」、「我男友也會，會有微微意識，我自己是會跟他喇一下，通常都很短暫。真的很嚴重的時候，我就是把妹妹擋住，以免無套這種事情發生」。

部分網友建議原PO男友就醫並分開睡，「也不是他故意的，但長期這樣下去，一來妳的睡眠還有身心狀況都會受影響，二來這種慢性折磨，你們的感情會慢慢被磨掉的」，也有患者的女友表示，睡前先解決生理需求，便可減緩此症狀的發生。