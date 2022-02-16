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她和男友吵架聽到這句直接爆炸 網列舉「情侶交往禁忌語」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在「Dcard」分享男友吵架的口頭禪，她認為這是情侶交往的禁忌語，引起網友熱議。 圖/ingimage
一名女網友在「Dcard」分享男友吵架的口頭禪，她認為這是情侶交往的禁忌語，引起網友熱議。 圖/ingimage

情侶之間偶爾吵架是家常便飯，很多人秉持「不吵隔夜架」的原則，積極溝通、協調來維繫雙方感情，但若有一方拒絕溝通，可能讓小摩擦日漸積累，釀成分手的局面。一名女網友在「Dcard」分享，她和男友互動中常聽到一句「交往中的禁忌語」，讓她心累又無奈，引起網友熱烈回響。

原PO的交往禁忌語是：「妳不要浪費我的時間。」她提到，和男友在一起兩年多，聽過五次以上，每每需要溝通時，男友都會拿這句話出來搪塞，讓原PO無奈說道：「我應該自己去整理情緒，最好若無其事，或是不要在意任何他給我的傷害和無視。」

原PO表示，被男友這樣回應後，她總會想：「有時候吵架了，常常很後悔為什麼不忍耐呢？是不是忍耐就沒事了？」有網友認同地表示，「可是忍耐到最後，想要好好溝通又會被講：『啊之前不是都沒事？』」、「有些人你越忍耐，他越得寸進尺」。

此文一出，許多人紛紛分享自己的交往禁忌語，其中以「隨便你，你爽就好」獲得最多網友認同，「這句話我聽了四年，已經從前男友那邊解脫，他真的很渣又廢」、「那天才被這樣說，所以我就已讀不回，我爽已讀不回啊！怎樣」、「這句很傷人」、「超級不負責任的講法」。

其他熱門的交往禁忌語包括：「我不在乎」、「隨便你怎麼想」、「啊又沒怎樣」、「你要這麼想我也沒辦法」、「你又幹嘛了」、「你又來了」、「隨便你，我不知道要說什麼了」、「你為什麼不早說」、「我看你要發神經到什麼時候」、「我沒有欠你欸」、「你不了解我」。

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