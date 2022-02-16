床單的裂縫是貓抓的？ 她靠「關鍵證據」抓包男友多人運動

一名女網友某天回家發現床單出現多處不明裂縫，讓她覺得很奇怪，同居男友卻說是朋友的貓抓破的，感到疑惑的她偷看了男友的IG對話紀錄，意外抓到他約砲，還大搞多人運動。

她在Dcard發文表示，平常男友對她還不錯，自己不太會管他的交友情況，目前的同居生活，相處起來還算融洽，直到床單出現這麼大條裂縫讓她起了疑心。

一開始她詢問男友，「我們昨天睡的時候不是好好的嗎？」男友則辯稱有一個養貓的朋友，帶貓來家裡，「應該是貓咪不小心把床單抓破了啦」、「哈哈，貓咪很可愛耶！」

雖然得到了答案，但讓她更感疑惑，接著她卻在男友的IG對話發現許多不堪入目的對話，男友傳訊給友人說「明天下午我女友不在，要來嗎？」對方則回答，「OK，我會另外帶兩個女生過去。」男友甚至興奮表示，「這麼刺激的嗎！好久沒玩多人了，下次我來問問我女友有沒有興趣一起。」

她看完之後覺得相當噁心，表示自己一點興趣都沒有，至於是否跟男友提分手還在猶豫中，因為撇除這件事，男友其實對自己還不錯。不過下方留言有許多網友反而勸說「如果他真的對妳不錯，就不會欺騙妳」、「有一就會有二。」

還有人看完對原po的心態感到不解，「所以妳到底是能不能接受多P…還需要考慮嗎」、「請分手！再去醫院做個檢查！」、「好好奇到底要多激烈可以把床單扯爆」、「我的貓咪還會後空翻呢」、「下次就不知道是誰生的小孩把床單抓破的。」