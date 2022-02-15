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她猶豫是否離職備孕 網友勸阻「no！沒懷孕壓力會超大」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友是否該離職備孕引起熱議。示意圖／ingimage
女網友是否該離職備孕引起熱議。示意圖／ingimage

懷孕生子在現今的時代裡，依舊讓女性經常被迫在工作與生育之間作出抉擇。一名33歲的女網友在PTT發文詢問，因為年紀與工作壓力，讓她萌生辭職備孕的想法，只是擔心「若履歷上空窗一年備孕的話，後續找工作是否會受很大影響？」多數網友分析利弊後，仍是建議原PO繼續工作。

原PO描述，由於工作關係，自己與先生分住不同城市，當所謂的「假日夫妻」，目前居住的房子是用租賃的，工作時間則僅有一年，但因年紀與工作壓力不小，讓她想離職專心備孕，先生對此也表示同意支持，唯一的顧慮就剩一年的空窗期是否影響後續求職。

少部分網友覺得端看經濟狀況，「主要看你經濟ok不ok吧」、「經濟無虞的話沒差」；也有人分享自身經驗，「過來人建議妳跟先生若確定想生就趕快離職，工作再找就有，時間不等人喔⋯⋯」、「我跟我老公是高雄—台中的假日夫妻，靠請假和算日子，也是生兩個了，給妳參考」、「老婆一離職備孕馬上就懷上，現在1歲多小寶寶，覺得那時候離職真的很正確，工作壓力真的會影響懷孕」。

然而，更多網友認為全心備孕反而會造成負面效果，「no！沒懷孕壓力會超大」、「換同地方工作就好了，千萬不要變家庭主婦，妳會發瘋更慘」、「妳一直沒工作就會開始亂七八糟想，搬到同地找普通工作就好」，並提醒即使懷孕生產完，還要考慮養育小孩的時間、精力與金錢，「一年只是保守估計吧？有可能三年在家帶孩子吧」、「很多公司不接受有嫩嬰兒的新人媽媽」、「小孩出生後才沒辦法工作好嗎？備孕就離職，產假薪資也沒了，如果打算留停，八成的錢也沒有，小孩出生很花錢誒」。

PTT 離職 懷孕

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