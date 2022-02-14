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老公偷存股300萬...她要求分潤「不過分吧」 網怒：為錢嫁？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻發現老公藏存股300多萬，便要求分潤。 示意圖／ingimage
一名人妻發現老公藏存股300多萬，便要求分潤。 示意圖／ingimage

私房錢」總是夫妻之間的敏感話題，就有一位人妻發文抱怨發現老公存股300多萬，等於每月領15000元利息，她便要求老公每月給她9000元當作家庭預備金，甚至直言「不是要求對半分，這樣很過分嗎？」未料本來的討拍文卻風向大變，網友紛紛開嗆原PO，「妳是為錢嫁給他？」

原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，今天才發現老公存股300多萬，每個月約有15000元利息，「我只要求每月利息給我9000元當額外的家庭預備金，我又沒要求對半分，這樣很過分嗎？」

許多網友看了不禁搖頭，感嘆道「每月利息約15000元要求9000元，沒有對半分，是要求超過一半吧」、「過分！看到錢就要分，利息15000要去9000，還説分沒有一半，算數都不會，妳是為了錢嫁他的啊？」、「妳數學老師在哭了」、「是蠻過份的，9000元分的都比妳老公還多，真的很敢講」。

有人就看不下去，留言狠酸這位人妻，「奇怪！投資股票就蠻會挑的，怎麼老婆挑到這種的？」、「給妳家用不過分，過分的是妳！」、「不知道之前的生活不就好好的，怎麼知道後生活費就必須多9000元」。

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