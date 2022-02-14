未成年妹妹書包藏保險套「想結婚」 他怒嗆大10歲男方人渣

護妹心切！一位男網友透過Dcard發文表示家人在未成年妹妹的書包裡發現保險套，妹妹最近更是一直問媽媽「什麼時候才能結婚」，這讓家人非常擔心，爸爸也傳訊向他求助。最後，原PO決定「邀對方到家裡作客」，但也給出一記下馬威，讓他不要想輕易玩弄少女感情。

原PO得知此事後非常生氣，怒斥妹妹的對象是人渣，竟連未滿16歲的少女也要碰；他希望能導正妹妹的行為，但又害怕如果態度強硬起來，反而讓妹妹反彈，最後演變成15歲少女逃家的恐怖情節。他坦言現在的心情非常複雜，由於妹妹從小都是由他來教育，但打從他開始上大學、外宿後，妹妹好像就慢慢走偏了，行為越來越不符合一個國中生。

文章曝光後，引來許多網友討論，有人就認為由他向妹妹開口討論這件事比較好，「比起告訴她不要這樣，不如跟她說這麼做會有什麼後果，畢竟這個年紀的小孩越是禁止越想做，往好處想...她還懂得要戴套」；也有多數網友一致建議，「叫妹妹帶男友回家吃飯」、「建議先由做為平輩的你去了解一下男方」。

原PO也在文末更新，最後得知男方25歲、已成年，雖然非常不滿對方的行為，但也平靜下來和他通電話，邀請他來家裡作客，表達想認識他的心意，但原PO也拿出強硬態度開嗆，「如果你只是覺得未成年少女的肉體很好玩，我卻你早點離開妹妹，不然我會讓你付出應有的法律責任」，網友看了也大讚原PO是位好哥哥，不僅處理得宜也尊重妹妹的想法。