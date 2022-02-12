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李靚蕾控被凍結帳戶無贍養費 王力宏友人稱每月現金付91萬新台幣

香港01 / 文．洪曉璇
李靚蕾發律師聲明回應近期爭議，並指控王力宏凍結她的帳戶、不付贍養費。圖／聯合報系資料照片
李靚蕾發律師聲明回應近期爭議，並指控王力宏凍結她的帳戶、不付贍養費。圖／聯合報系資料照片

王力宏李靚蕾離婚一事，2月11日雙方再先後發聲明戰火再起。李靚蕾發律師聲明回應近期爭議，並指控王力宏凍結她的帳戶、不付贍養費。

有王力宏友人爆料指平常透過工作人員帳號，轉交給李靚蕾現金，據了解，王力宏每月給的贍養費是91萬新台幣。有指因為現金交收未有轉帳證明。針對王力宏友人爆料，李靚蕾友人則憤怒表示，李靚蕾從來沒有收到過王力宏的現金，更指「他的所作所為已經超越人類最低道德的底線」。

延伸閱讀：

王力宏再出聲明反擊　稱離婚引發網絡欺凌：孩子而言，情何以堪！

李靚蕾發5點聲明還擊　指王力宏凍結帳戶：子女贍養費都不願支付

文章授權轉載自《香港01》

李靚蕾 律師 離婚

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