單親媽尋愛困難 遭恐怖情人纏身飛1000英里切斷關係

單親媽媽要獨自扶養小孩已經很不容易了，如果要找第二春的話也是難上加難，最近就有一位女網友，她是位有一個小孩的單親媽媽，在愛情路上並不順遂，甚至遇到恐怖情人纏身，讓她飛行1000英里到波士頓與對方談判只為讓對方不要再出現她眼前了。

原PO在TikTok分享，她曾為了阻擋恐怖情人而飛了1000英里到波士頓與對方談判，只為了讓對方不要再靠近她了，聽起來糟透了，但事實上，她還有其他悲慘遭遇，她曾在臉書上遇過一位男生，因為她有小孩所以只想跟她「玩玩就好」，不想進入認真關係。

從她另一部影片中的對話紀錄可看到，她詢問對方，「你想從這個交友軟體獲得什麼？」對方則回應要看是跟是誰，並說如果對象是她的話，「只是玩玩而已，因為你有個小孩」。

網友紛紛留言安慰，「我也為妳感到難過，希望妳可以找到真命天子」、「他可能不想當繼父」、「男生好像對年紀較大的女生都這樣」、「我很討厭其他人說這次雖然遇到很糟的事情，但下次一定會更好，這種不負責任的話」。