他想送包給女網友 預算從3800砍到1500元「被放生」

想給約會對象一個好印象有許多方法，近日就有一名網友分享，他想買包包給女網友當作約會禮物，不料女方選好包款後就不願見面了。

原PO在爆料公社表示，他想邀約女網友見面，並想買包包給她當作禮物，但女網友一開始挑的包包太貴，「她一直被我殺價到3800又被盧到1500」，最後確定好一顆1260元的包包女方就不願見面了，讓他感嘆，「難道窮人也有錯？」

他分享對話紀錄，他讓女方慢慢挑選包款，女回「如果價格貴呢？」最後則選了1260元的包，她也說「我決定跟爸媽說和桃園的朋友出門，到時候我們約在遠東百貨見面，你覺得如何？」，她也希望見面時間可以提早，「因為有超多話要講」，還提醒，「如果貨到記得通知我去領貨」、「你自己要多休息，不要忙到忘記休息」。

網友留言，「多的是沒錢男生，照樣交得到女友」、「笑鼠為什麼一直執著要送人包包，是不是想欺騙小女生？女生出門還要跟父母報備」、「你自己喜歡用物質交朋友，還怪人要套利？」、「你要把前面你硬要他收你包包的對話截圖放上來啊！怎麼可以只截圖她被你盧到，只好挑便宜包包滿足你需求的對話呢？」

「其實沒錢不是問題，我相信正常女生不會差一個包，重點是你沒錢又想裝大款，沒追名牌的也大概理解名牌什麼價格吧，其實你覺得對方不值你花錢的話一開始就別說送別人包包啊」。