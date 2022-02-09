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科技業上班族驚覺「同事全劈腿」 網：很正常，別多管！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在科技業上班，竟然觀察到同事的「集體出軌」亂象，讓他不知該不該說出實情。圖/Ingimage
一名網友在科技業上班，竟然觀察到同事的「集體出軌」亂象，讓他不知該不該說出實情。圖/Ingimage

八點檔劇情中，很多已婚男女會偷偷包養小三、小王，卻仍與原配保持幸福美滿的生活假象，這樣看似毀三觀的情節，也出現在現實生活中。日前，一名網友發文表示，原先他很羨慕同事們各個事業有成、家庭美滿，和老婆感情融洽，但越來越熟才發現，竟然有很多同事背著老婆在外找小三。

原PO在「Dcard」上提到，他在科技業工作。起初他很羨慕同部門的五位同事，收入佳、懂投資，「好希望自己以後也能跟他們一樣，有錢買車、房，還有美滿的家庭。」

在一次聚會上，原PO觀察到「他們的老婆都覺得自己老公專情、顧家，覺得自己很幸運，能嫁到那麼好的老公」。此外，同事們會在老婆面前抨擊渣男，還會說「幸好這份工作不用去酒店應酬」、「跟其他女生肢體接觸很噁心」等言語，讓老婆無比安心。

但在原PO跟同事變熟後，他才赫然發現，這些「模範老公」竟然會在外面包養、偷情、或早已跟小三交往多年。原PO傻眼地表示，這些出軌的同事認為自己仍然深愛老婆，但老婆更像是「家人」的存在，所以生理、愛情上的需求，要在外面獲得滿足，他們還告訴原PO：「以後有錢了，老婆老了，就懂了。」

原PO聽完，三觀全毀，他困惑地詢問網友：「有遇過條件好的男生還不渣的嗎？」此文一出，引來大批網友討論，「有錢多作怪就是這個道理」、「男生只有分管不管得住小頭的而已，沒有分什麼高矮胖瘦、有錢不有錢」、「有條件渣當然要渣，不然人生白活了」、「我們公司也是，好多35到50歲的男人都有出軌偷吃的經驗，這年代要偷吃真的很簡單」。

有網友表示，「這是正常現象」，在科技業不算少數，要原PO不要多嘴，會破壞別人家庭，「或許他們老婆還活在編織的夢裡」。但更多網友憤怒地譴責，「正常在哪？出軌男自己先破壞了家庭吧，有夠垃圾」、「基本上只要一堆男生的圈子，就很容易有老鼠屎帶壞一鍋粥」、「不懂還想玩，為什麼當初要結婚」、「男生渣不渣跟外在條件、有沒有錢無關，這是雄性的生物本能，忠誠才是人性的選擇」。

出軌 Dcard 結婚

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