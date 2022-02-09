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28歲男年薪70萬、有房有地 女友卻嫌「沒車很沒用」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友28歲，年薪約70萬，目前有一間房及農地，車子則是要出去玩時都跟家裡借車，女友因此感到不滿並要求他買車，並認為28歲沒車很丟人，於是原po想詢問網友們的建議。圖／ingimage
一名網友28歲，年薪約70萬，目前有一間房及農地，車子則是要出去玩時都跟家裡借車，女友因此感到不滿並要求他買車，並認為28歲沒車很丟人，於是原po想詢問網友們的建議。圖／ingimage

不少人通勤或出去玩都會開車，但買車的必要性因人而異。一名網友28歲，年薪約70萬，目前有一間房及農地，車子則是要出去玩時都跟家裡借車，女友因此感到不滿並要求他買車，但原po考量各種難處後，跟女友提互相分擔，但女友卻不願意，於是他想問問網友們，「28歲沒有自己的車很丟人嗎？」。

一名網友在「Dcard」心情板發文，他28歲固定年薪約70萬，不含股票投資、房產投資，目前有一間房及家裡給的農地，車子則是開家裡的汽車，女友抱怨每次想出去玩都得跟家裡借車，相當不方便，於是要求原po必須買車，且非一般車型，也認為「28歲沒自己的車很沒用」，但原po考慮到沒有車位及養車的難處，於是跟女友提互相分擔汽車費用，但對方卻不願意。

原po也表示，出門的各種花費都是由自己負擔，有賺到錢也都會買價值約1~4萬的禮物給女友，他原本很開心地跟女友提要再買一間房，但女友聽到後卻不太開心，認為房子是原po的，對自己來說沒保障，於是原po想詢問網友們的建議。

網友紛紛表示，「如果在雙北，公司家裡沒車位真的不用考慮」、「建議換女友」、「要不要車我不知道，但這種意見不合的情況，一律建議分手」、「建議買車，更建議換女友」、「跟家裡借車家裡也願意借，我覺得就好啦，借不到也可以租車吧，如果平常用車機會不高的話，她那麼想要車也可以自己買啊，你要不要考慮換女友呀」、「以你們的需求來看，我覺得不用買車啊，養車很貴耶，而且沒車位又要租車位，真的衝突到就租車就好啦」、「都28了難道還不知道 自己需不需要買車嗎？除非結婚生小孩，或是工作常常需要開車，家裡沒有車 對你來說車子就不是必須的，只是女友想要出去玩比較方便而已，以後房子、結婚、生小孩、月子中心，百分之一百都是你自己出啦」、「想享受便利還不願意付出的自私鬼，可以分手了啦，你只是被當ATM而已」。

原po則回應，車子用途對女友來說是出門玩的用途，其實考慮到租車2日的話，自己要負擔最少5000，女友認為原po只想到自己，藍圖中沒有她的存在，「但其實我知道，她想要的東西都是花費（月子中心、每月4.5萬「零用錢」、婚禮、房子、車子、孩子），但女友卻表示沒有現在，怎樣有未來」，原po也補充，女友沒有錢且消費的負債已達40-50萬。

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