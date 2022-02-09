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媽要求3萬薪水全上繳 打工仔每月剩兩千：真的不能活

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，媽媽會拿走她全部的薪水，只留兩千塊給她當生活費，讓在都市讀書的她難以生活。圖/Ingimage
一名女網友表示，媽媽會拿走她全部的薪水，只留兩千塊給她當生活費，讓在都市讀書的她難以生活。圖/Ingimage

許多人出社會後，會根據自己的經濟狀況，給父母適當比例的孝親費。一名女網友在「Dcard」表示，她目前打工月薪三萬多，媽媽要求她將薪水全部上繳，只能留下兩千塊當作生活費，讓她大嘆：「兩千塊一個月真的不能活」，引起網友熱議。

原PO提到，她目前仍是學生，住在學校宿舍，剛開始打工半年，就被媽媽要求上繳薪水，「我真的很不想答應她，但是又不知道該怎麼辦。」若是不給媽媽錢，媽媽就會開始情緒勒索，「講說自己養活我有多辛苦，說什麼付出的青春歲月浪費掉了，說我很奇怪，又說我不孝」。

原PO無奈地解釋，自己在新北讀書，兩千塊的生活費很難過日子，但媽媽仍然沒有心軟，「一直重複跳針說我不孝。」她表示自己才工作半年，沒有存款，憂心未來無法在外租房，「之後如果有升遷，就還是跟家人說我賺三萬多，這樣比較能存到錢。」

網友紛紛表示，「這太情緒勒索了吧」、「要先活得下去才能盡孝道，搬出去吧」、「不要給，就說你辭掉了」、「我也是差不多，16歲就開始打工，有很多家帳戶，但是每個提款卡都被我媽劫收，說出社會還」。

也有網友認為，原PO媽媽其實不缺這筆錢，「而是想透過金錢來掌控妳，滿足他們的安全感」。部分網友提議，「騙妳媽說妳失業了，再重新去開個戶頭會不會比較好」、「盡快搬出去吧，不然每天情緒勒索，妳就飽了」。

孝親 Dcard 親子

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