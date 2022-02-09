激戰忘關房門 婆婆目睹實況「淡定丟一句話」人妻尬爆臉綠

俗語「久別勝新婚」，意思是夫妻長時間分別，可能會因為思念、牽掛，一但見了面，會比剛結婚時還要親密。有一名人妻好不容易等到了出差的老公回家，因為太思念對方馬上開始激戰，結果性急忘了關門，正巧被婆婆撞見，但她卻很淡定的丟下一句話走人，讓在場2人尷尬極了。

一名人妻4日在臉書「匿名公社」發文，老公最近出差了一個星期，終於回到家，2人自從結婚後就沒有分開過這麼久，所以當天到家的時候因為太想念對方，一見面就激情地擁抱在一起，接著就迫不急待的在床上激烈運動起來。

但因為一時忘情，也沒有注意到門有沒有關，沒想到「戰」到一半的時候，人妻眼餘光瞥見婆婆竟然站在房間外面，馬上把老公從身上推開，這時，婆婆只淡定的丟了一句：「叫你們吃飯，以為你們沒聽到，看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣去。」隨後就關上門走掉，2人瞬間臉綠，哭笑不得。

網友看完也笑翻回應，「婆婆很好笑」、「下次再急都要記得鎖門」、「婆婆很開明啊，是個好婆婆」、「婆婆希望明年有金孫了」、「真的尷尬」、「婆婆是過來人了解的」，不過也有人認為「這婆婆應該默默地走開就好了！還這麼堅持的看到底也是醉了！」。