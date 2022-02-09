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他當乩童七年「一天一萬」 新傷累累妻不捨：你倒了我跟小孩怎麼辦？

聯合新聞網 / 綜合報導
老公當乩童七年了，希望老公可以為她跟小孩考慮一下，「一旦你倒了我跟小孩怎麼辦？」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
老公當乩童七年了，希望老公可以為她跟小孩考慮一下，「一旦你倒了我跟小孩怎麼辦？」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

乩童在民間信仰中佔有一席之地，但犧牲身體以追求高收入養家庭是否值得呢？一名網友最近分享，她老公從18歲當乩童一直跳到25歲，前年結婚後她越來越害怕老公身體出事，每天老公脫掉衣服都有新的傷口，「一旦你倒了我跟小孩怎麼辦？」

原PO在靠北老公2.0分享，老公當乩童七年了，希望老公可以為她跟小孩考慮一下，並以家庭為重，她不奢求要過好生活也不追求名牌，只希望生活能平安順利，且在台南月薪三萬也能過，不懂為何老公不聽她的勸，執意要當乩童。

她表示，當乩童一天收入一萬元，但這是用皮肉傷換來的，老公總是說操寶打背6000，打頭再加4000，跳幾小時就有一萬很好賺，但這是用皮肉傷換來，她寧可老公不要賺這種錢。

網友紛紛留言，「可以考慮副業，身體狀況不可能一直都那麼好，看可不可以跟神明溝通看看，畢竟要養一個家要顧慮的事很多」、「有機會讓自己也有謀生的能力，很多事無法改變，那自己能做的就是讓自己強大」。

也有網友表示，「只能說這是他的天命，神明交代給他的事情一定要做」、「婚前知道他的行業，既然知道也嫁他那就得接受他的行業吧！」、「婚前就知道的事，為何婚後卻硬要他改變呢？」、「他的天命啊！未來也是他自己選的，妳要就接受，不然就分手眼不見為淨。」

民間信仰

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