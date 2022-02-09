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頂大碩畢男擁千萬身價卻被轟出家門 網曝1原因：不是啃老是什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的堂弟從頂大研究所畢業後就一直宅在家沒去找工作，親人在30歲那天把他轟出家門，原po跟他談了一下後，才發現堂弟這幾年都在玩股票，引起不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage
一名網友的堂弟從頂大研究所畢業後就一直宅在家沒去找工作，親人在30歲那天把他轟出家門，原po跟他談了一下後，才發現堂弟這幾年都在玩股票，引起不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage

若畢業後沒有去找工作，只是每天待在家，不僅會增加家裡的負擔，還會被認為是啃老族。一名網友的堂弟從頂大研究所畢業後就一直宅在家沒去找工作，親人在30歲那天把他轟出家門，原po跟他談了一下後，才發現堂弟其實都在「玩股票」，但卻不敢跟家人說，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」發文，他的堂弟24歲上研究所，碩士畢業後都宅在家，沒有去找工作，在他30歲那天被爸爸和哥哥轟出家門，家人認為現在科技業大好，「他好歹是頂大畢業的，四中電機碩，去找工作剛好」，後來他去找原po談才發現，親人們根本不懂他這幾年在幹嘛。

原po表弟從18歲就開始玩加密幣，和朋友有自己的礦場，雖然念理工科但他都在「玩金融」，不論是台股、美股或期貨、基金等他都有涉略，每天都很晚睡是因在玩歐美股市和期貨，所以看起來很累，他算過目前的資產有接近千萬，但他不想讓家人知道他在玩股票，因為他爸爸年輕時因為股市失利賠得很慘，甚至房都被拿去抵押，所以家人對股市很反感，於是原po想問問網友們，該怎麼幫表弟和家人溝通，否則他只會被親友認為是個無所事事的啃老族。

不少網友表示，表弟至少要給孝親費，讓家人知道自己有在賺錢，「他是不是都沒給家裡錢，才會被當白吃白喝的啃老族，而且他有錢被趕出去也無所謂吧，幹嘛一定要住家裡」、「不是欸，他如果賺的錢一毛都沒拿出來補貼家裡，活到30還都吃家裡、用家裡的，不是啃老族是什麼？」、「其實只要帳戶亮出來，確定收入比去外面工作多很多，每個月正常分紅一些給家裡，後面甚麼聲音都沒了」。

有網友則認為，可以和家人溝通，「說真的，讓家人知道才是唯一方法，不要說什麼大家都不懂堂弟，他自己不讓人家知道他在幹嘛的」、「他刻意這樣隱瞞，家人會擔心也很正常，自己先放棄溝通在做甚麼工作，就不要怪對方誤會吃軟飯」。

有網友則建議，表弟可以自己出來住，「就自己獨立生活就好」、「轉職在投資上也是種工作吧，不管怎麼樣，我覺的可以在外面租房，再請他好好與家人溝通，有時真的是距離產生美」、「都說他有千萬了那出去住哪有差，除非他根本在騙人」、「資產都快千萬，去外面住不就更爽更輕鬆，有什麼好苦惱的」。

最後，原po也回應，表弟家沒有孝親費，只是都住在家所以午餐、晚餐都在家吃，所以也沒花什麼錢，「他只是覺得被親人拋棄了」，他認為與其當工程師受氣，還不如學投資賺錢比較快樂，至於錢的部分，他看過那些帳戶，不會是騙人的，只是覺得他還滿可憐的，想走財經卻被父母要求念理工，最後還被親人誤會吃軟飯，「他的資產都不知道我幾倍去了…」，後來，表弟來去原po家住幾天後，就決定去找房子了。

父母 孝親 啃老

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