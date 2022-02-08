揪小三揭男友真面目意外成好姊妹 網：太強了，姐

一名女網友在Dcard發文表示，最近抓到男友出軌並分手後，取得小三的聯絡資料，兩人不僅發現前男友根本是「時間管理大師」，甚至還意外成為好姊妹。結局大翻轉，許多網友也紛紛現身說出自己的類似經歷。

原PO發文表示，自己和前男友的交友圈相近，發現小三的存在並追蹤對方後，發現前男友一直謊稱自己單身，甚至對小三表示已和原PO分手一陣子，一開始也讓小三誤以為原PO是來找碴的前女友，火藥味十足。後來兩人越聊越起勁，小三不僅向原PO道歉，也和該男斷絕聯絡。

此文一出，許多網友留言表示，「太強了姐」、「婦仇者聯盟現實版嗎」、「多抓幾個來，前男友結婚湊一桌」、「可以啦，敵人的敵人就是朋友，再不久可以湊一桌打麻將」、「這是怎樣，整個三國志起來了嗎」、「有喔！我助理遇到男朋友劈腿，結果發現男朋友找的人和自己好像，最後兩個人都離開那個人，現在變好姊妹住一起，同吃同住同睡，畫面很唯美」。

不少網友也留言表示自己也都和男友的前女友變成好朋友，「我是和我男友的前女友成為朋友，可能因為星座一樣也聊得來，就變成朋友了」、「我也跟男友的前女友們變成朋友，如果都是不錯的人不一定要交惡的」、「沒有出軌的情節，但跟兩任前任後來交的女朋友都變成朋友，而且有一個還超要好的那種，當然他們現在也分手了，可是跟她們當朋友的時候，是她們也都還跟我前任在一起，兩位前任都覺得莫名其妙」。