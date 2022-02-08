婚後只能在夫家圍爐？ 暖心婆婆一句話惹哭網友

許多華人家庭沿襲「出嫁後在夫家圍爐」的傳統，女性結婚後，便不會在原生家庭過年。一名女網友在「Dcard」分享，婆婆知道她的爸爸獨自在家過年，所以主動鼓勵她回家和爸爸圍爐，感人的故事引起網友熱烈回響。

原PO表示，今年是她的母親過世後的第一個年節，同時也是自己結婚後的第一年，所以除夕夜時，家中只剩下爸爸獨自一人，讓她十分掛心及焦慮。除夕夜下午，原PO在夫家幫忙準備團圓飯的食材，沒想到婆婆突然跑來告訴她：「家裡只剩爸爸，晚上回去陪陪他吧！」讓她十分感動。

原PO提到，爸爸在聽到她們要回家吃飯後也很驚喜，「他老人家簡單地說知道了，但是感覺得出他其實很開心」，回家後看見爸爸早已準備好一桌豐盛的晚餐，讓她更加感念婆婆的體貼，「感謝婆婆理解我的心情，主動提出要我回家陪爸爸過年，真是不知道上輩子燒了多少的香，才可以遇到這位好婆婆。」

網友紛紛感動地表示，「婆婆講那句話超暖」、「好像電視上火鍋廣告的那個劇情噢」、「老人家都不會表達出來，但心裡一定很感動」，也有網友建議，「如果疫情緩和，或許下次可以試試在外面訂餐廳，然後請爸爸和婆家長輩一起來用餐，溫暖又熱鬧」、「我們每年都是婆家、娘家一起吃飯，覺得很溫馨」。