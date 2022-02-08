大姑後悔當頂客族！5寶媽拒200萬賣么兒 挨婆婆罵：沒良心

親生骨肉不是用錢就能割愛的。一位結婚10年、育有5子的媳婦，過年時突然被公婆要求過繼小兒子給大姑，她與丈夫堅決反對，竟被罵「小氣、沒良心」，讓她氣到直接翻臉。

一名5寶媽在臉書社團「匿名公社」發文，大吐年假期間的荒唐遭遇。她表示，先生有1個姊姊和3個妹妹，都已各自結婚，妹妹們都生女孩，她則因為家中有雙胞胎基因，生了3胎共5個男孩。至於大姑，因為覺得生小孩很痛，加上顧及生活品質，早就表明要當「頂客族」。

但今年除夕時，公婆突然要求她與先生將么兒過繼給大姑，他們才知道，原來45歲的大姑已做了2年試管嬰兒，不僅都沒成功，也快把積蓄花光，所以才會提出過繼小孩的事。也因為他們不同意，年夜飯吃得不太愉快，無法達成願望的大姑，氣得初二不回娘家，5寶媽還因此被婆婆抱怨「太小氣」。

5寶媽原本以為事情已落幕，沒想到幾天後丈夫接到大姑的電話，提議以200萬「買」他們的小兒子，結果遭丈夫痛罵一頓。婆婆得知之後，又打電話罵有5個小孩卻不讓出1個的她「沒良心」、「存心要讓大姑下半輩子孤苦無依」。

「我無論如何都會捍衛我的孩子，老公也會盡全力保護我們母子」，5寶媽表示，她為此已與公婆完全翻臉，絕不會讓大姑搶走小孩。

其他網友看完她這樣的遭遇也同感憤慨，認為大姑實在太過分，「請堅持下去，千萬不能妥協，孩子是你們自己的」、「小孩子不是物品，不是金錢能買。2022年了怎麼還有人會搶買別人的小孩？」、「都什麼年代了，為何不去領養一個」、「連要花錢買這種話都能說出來，我就不信她會有多疼小孩」。也有人分享另一種做法：「我有朋友兒子認姑姑姑丈為乾爹乾媽的，小孩子直接有2個爸跟2個媽在疼！」