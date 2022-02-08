給婆婆6千元紅包！她卻當眾拆開給孫當紅包 網嘆：媳婦別做太多 　

農曆過年，不少人都會包紅包給長輩，以表達對父母的養育之恩，然而卻引發婆媳問題。有位媳婦發文抱怨，每年都會包給婆婆6千元紅包，不料婆婆當著親戚們的面，直接抽出2張鈔票，說是要包給孫子們的紅包，之後還想轉送媳婦帶的伴手禮，讓原PO感嘆，「往後過年，都打算給婆婆包4千了」。

這位媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，以往過年都會包6千元紅包給婆婆，但她有個習慣，收到紅包後會跑回房間，先數看看紅包裡有多少錢，再包給原PO的兒子們一人1千，然而婆婆今年卻完全不避嫌，直接當著親戚們的面，從紅包袋裡抽出2張千元大鈔，連紅包袋也不裝就拿給原PO，說是要包給孫子，讓原PO超傻眼，氣得直呼「還是以後我包紅包給妳，乾脆也當親戚面不裝紅包袋數6千給妳」。

原PO接著說，因為知道自己不會煮飯過年過節，所以伴手禮包括生干貝、烏魚子、年菜、糖果餅乾、水果櫻桃都是整籃整箱的買，但婆婆卻以為是其他親戚送的，轉身就想送給初二回娘家的小姑，結果被原PO當場看到。不止如此，原PO的小孩想吃干貝，婆婆卻阻止她料理，叫她等初二小姑一家回娘家時再煎，讓原PO無奈表示，「我買回來大家一起吃不是要專門『只』給誰吃的好嗎？」。

文章曝光後，不少網友們也感同身受，「媳婦不要做太多，做多了不會有人感謝你！敵不動我不動！真要拿紅包就等睡前沒人了再拿，看婆婆要抽給誰看」、「有些老人就是以金額來論定孝順程度⋯也是啦～畢竟生病也是需要錢，但千萬別奢望拿錢給妳的回來照顧」、「很多老人家這樣喔，當場抽現金給，連紅包袋都臨時隨便找一個應付」、「我還聽我同事說，她包紅包給他的未來婆婆6千，也是當著大家面前拿出來數，還嫌棄包少」。

網友們紛紛建議原PO，「以後就別買好貨回去了！一片孝心都給糟蹋掉了！給紅包+買年菜金(意思意思一下,也不用多了！)」、「下次就當著她的面從皮夾抽六千，小孩一人先發一千，剩的拿給她」、「明年起不要包，真的要包就包4444（外帶寫祝事事如意一整年）」、「乾脆不要包，哪有這種婆婆」、「干貝下次自己留」、「不值得，改當黑媳婦唷！」。

不過，也有網友好奇，為什麼婆婆要原PO包紅包而不是老公自己包，原PO事後也補充，因為老公賺的都自願上繳給她處理，因此過年也都由她負責包出長輩跟小孩的紅包，差別只是各自媽媽各自拿給她們而已。