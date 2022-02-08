情侶共浴添情趣、她「神操作」毀浪漫 男友嘆：我自己洗好了

情侶一起鴛鴦浴，本來是一件增添情趣的事。1名女子最近答應男友一同洗澡時，其一連串舉動卻讓男友感到非常無奈，最後更意興闌珊地直言「我自己洗好了」。數天後，女在男友面前重提此事，才得知原來是她的「戰鬥澡」洗澡方式嚇倒男友，更被對方形容「一點浪漫都沒有」。

該名女子在Dcard討論區發文，表示自從與男友同居後，對方曾提出一起洗澡，直至近日，她第一次答應男友同浴，但她形容自己向來洗澡速度非常快，「能洗多快就多快，洗澡平均都是10分鐘左右就結束」，當晚她一開始便以當兵般的速度洗澡，還問男友為何手腳慢。洗了一會，她才意識到男友可能想她幫忙刷身，男友滿心期待，不料她拿起沐浴球，便飛快地為對方搓洗身體。

男友忍不住直言「寶貝，有點大力，而且為什麼要這麼趕，我自己洗好了」，但她沒有多想，自己洗完澡便先離開浴室。事隔數天，她回想起此事，便問男友為何沒有再提出共浴，男友才坦言「我從來沒聽過有女生洗澡洗的像戰鬥澡一樣……情侶洗澡不是應該很溫柔的洗嗎？一點浪漫都沒有，而且水溫很燙」。

原po與男友的互動引來網友爆笑，不少人笑言她們像是兩父子，兒子幫父親搓澡般，「一起洗澡不外乎就是一個情趣，啊妳這樣感覺跟我幫我兒子洗澡一樣」、「超好笑，好有畫面喔，拿沐浴球那段妳是不是把他當兒子在刷哈哈哈哈」、「你們好像日本澡堂的搓澡父子」、「這洗澡方式像在當兵，好可愛」。

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文章授權轉載自《香港01》