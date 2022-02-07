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男友包內藏內衣肩帶 媽認錯指誤會 她靠1物件揭出軌證據

香港01 / 安祖娜／報導
一名女網友於討論區發文，稱在同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，其後更接連發現證據揭發對方出軌。（Dcard討論區圖片）
一名女網友於討論區發文，稱在同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，其後更接連發現證據揭發對方出軌。（Dcard討論區圖片）

男生隨身袋中出現女性貼身物品，難免會惹人懷疑。有女生於討論區發文，稱早前於同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，雖然男友的媽媽曾解釋肩帶是她誤放於袋內，但女生其後再於袋中發現USB，揭發男友曾與陌生女子單獨外出，最終只能無奈接受被出軌的現實。

「唉，我是神探的命嗎？天意吧。」該名女生於Dcard討論區發文，稱早前借用同居男友的指甲剪時，在對方的手提袋內意外發現2條疑似女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，即時感到不安並希望向男友查問，「很想審問，但又怕自己怪錯他」。

不少網友看過相片也建議樓主直接詢問男友以免造成誤會，「可能幫人袋住，可能阿媽之類……先問一下為什麼會在他袋子啦，亂猜無益」、「直接問他，不要猜，記得看著他的表情」、「建議直接問」。

原po指，自己忍不住直接問男友疑似bra帶的來歷，對方沒有感驚訝，反而直接傳來媽媽的錄音，「他媽媽說了是她的」。然而樓主的疑慮並未解除，她之後再於男友的袋內發現1個USB，沒想到裡面原來藏有出軌證據。

原po坦言，看到肩帶時已心感不妙，但當時不願接受現實，「我心裡面有第二個答案」，然而再發現男友與陌生女生約會的相片，接連揭發出軌證據令她不得不面對現實。網友也紛紛勸她分手，認為即使男友能解釋一切，雙方的信任也早已動搖，「第一隱瞞你，第二個單獨和女生出去，看原po接不接受到，我覺得就算接受心裡都會有疙瘩，很難再次有信任」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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