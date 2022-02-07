大姑過年包6千狂炫 婆婆聽不下去嗆「媳包一萬更多」

春節假期結束，許多人在過年期間都會包紅包給長輩聊表心意，不過紅包金額包多少也是一門大學問。有網友抱怨，今年年終獎金領較多，因此特別包了各1萬元給公婆，想不到大姑先是到處炫耀自己包了6000元紅包，得知他們紅包更大包後反而惱羞，甚至大罵他們「為什麼包那麼多？」

一名網友在爆料公社的匿名公社中發文表示，今年她與老公年終獎金領得較往年多，為了表示心意，特別包了各1萬元的紅包給公婆，想不到卻接到大姑電話，痛罵兩人「為什麼包那麼多讓我難看？」還責怪他們事前沒有告知她。

該網友解釋，因為大姑今年包了6000元給公婆，之後還以此事到處炫耀，婆婆看不下去，才告訴大姑他們兩人包了1萬元，導致大姑被親戚洗臉嘲笑，惱羞成怒之下才會打電話責罵兩人。

該網友傻眼表示，「我不知道包紅包給長輩還要私底下說好？有多少能力包多少不是嗎？今年想說包多一點，沒想到居然還被罵，以前沒能力包的比較少，她都會笑，這次她大概沒想到我們會包比她多。電話罵一次還不夠，還打給我老公再罵一次，好險住得遠，一年看她一次臉色就夠我難受的了」。

其他網友紛紛留言「包紅包本來就是看各自的能力量力而為，你大姑的行為是打腫臉充胖子而已，何苦呢？」、「這種愛慕虛榮又亂發脾氣的，加入拒絕往來戶就好」、「這個叫做路見不平氣死閒人，妳婆婆就是聽不下去了，才會吐槽自己女兒，妳當下應該回妳姑姑，原本妳是包二萬，被退回一萬的」。