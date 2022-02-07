聽新聞
test
0:00 / 0:00

大姑過年包6千狂炫 婆婆聽不下去嗆「媳包一萬更多」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，今年共包了2萬元紅包給公婆，卻因此被大姑責罵。示意圖。圖／Ingimage
網友表示，今年共包了2萬元紅包給公婆，卻因此被大姑責罵。示意圖。圖／Ingimage

春節假期結束，許多人在過年期間都會包紅包給長輩聊表心意，不過紅包金額包多少也是一門大學問。有網友抱怨，今年年終獎金領較多，因此特別包了各1萬元給公婆，想不到大姑先是到處炫耀自己包了6000元紅包，得知他們紅包更大包後反而惱羞，甚至大罵他們「為什麼包那麼多？」

一名網友在爆料公社匿名公社中發文表示，今年她與老公年終獎金領得較往年多，為了表示心意，特別包了各1萬元的紅包給公婆，想不到卻接到大姑電話，痛罵兩人「為什麼包那麼多讓我難看？」還責怪他們事前沒有告知她。

該網友解釋，因為大姑今年包了6000元給公婆，之後還以此事到處炫耀，婆婆看不下去，才告訴大姑他們兩人包了1萬元，導致大姑被親戚洗臉嘲笑，惱羞成怒之下才會打電話責罵兩人。

該網友傻眼表示，「我不知道包紅包給長輩還要私底下說好？有多少能力包多少不是嗎？今年想說包多一點，沒想到居然還被罵，以前沒能力包的比較少，她都會笑，這次她大概沒想到我們會包比她多。電話罵一次還不夠，還打給我老公再罵一次，好險住得遠，一年看她一次臉色就夠我難受的了」。

其他網友紛紛留言「包紅包本來就是看各自的能力量力而為，你大姑的行為是打腫臉充胖子而已，何苦呢？」、「這種愛慕虛榮又亂發脾氣的，加入拒絕往來戶就好」、「這個叫做路見不平氣死閒人，妳婆婆就是聽不下去了，才會吐槽自己女兒，妳當下應該回妳姑姑，原本妳是包二萬，被退回一萬的」。

婆婆 爆料公社 春節 紅包

延伸閱讀

家門口遭陌生人擺放「4物品」！他嚇歪急求助 網曝恐怖真相

隔壁桌小孩「看卡通配飯」還開超大聲 他怒：全餐廳都聽得到

丈夫賺錢養家買房 因一句話慘遭老婆排擠被嫌「又髒又臭」

日本難忘百年前大雪！工廠、村莊多處雪崩 上百人慘被活埋

相關新聞

【我見我思】默子／不再亂掏腰包

熟悉的親友都明白我的花錢原則，只要是必需的就不吝嗇，不只是自己及家人所需，周遭朋友也受益，母親生前就一再訓誡：「賺錢不容...

【心情點滴】郭仲琦／生日情結

在蘋果、巧克力和蛋糕都是奢侈品的年代，母親卻堅持幫四個孩子過生日，讓排行中間、總覺得很少受到關注的我，可以藉著一年一度的...

【生活見聞】劉愛玲／長照初體驗

多年前曾照顧不良於行的婆婆，彼時對照護的相關知識及需要面對的問題一無所知，光是基本的生活起居，很快便感到力不從心，那時的...

男友包內藏內衣肩帶 媽認錯指誤會 她靠1物件揭出軌證據

男生隨身袋中出現女性貼身物品，難免會惹人懷疑。有女生於討論區發文，稱早前於同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，雖然男友的媽媽曾解釋肩帶是她誤放於袋內，但女生其後再於袋中發現USB，揭發男友曾與陌生女子單獨外出，最終只能無奈接受被出軌的現實。

大姑過年包6千狂炫 婆婆聽不下去嗆「媳包一萬更多」

春節假期結束，許多人在過年期間都會包紅包給長輩聊表心意，不過紅包金額包多少也是一門大學問。有網友抱怨，今年年終獎金領較多，因此特別包了各1萬元給公婆，想不到大姑先是到處炫耀自己包了6000元紅包，得知他們紅包更大包後反而惱羞，甚至大罵他們「為什麼包那麼多？」

人妻冬天用熱水洗碗被批 網反諷奶奶：幾歲人還不懂家務

近日天氣寒冷，洗碗成為苦差中的苦差。有人妻在討論區上發文，指大年初一時到奶奶家中吃飯，其後負責洗碗。由於天氣寒冷，人妻決定用熱水洗碗，怎料被奶奶發現後批評她「這幹嘛要開熱水」，指做法會令煤氣費增加，更直斥她「嫁人了還不會做家事」。人妻眼見當時是大年初一，所以把怒火吞下，不料初三再次到奶奶家叫外賣吃飯時被翻舊帳，指今個月煤氣費昂貴，暗示要多交家用，令她覺得奶奶想得太過誇張，畢竟她只是以熱水洗碗一次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。