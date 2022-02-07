人妻冬天用熱水洗碗被批 網反諷奶奶：幾歲人還不懂家務

近日天氣寒冷，洗碗成為苦差中的苦差。有人妻在討論區上發文，指大年初一時到奶奶家中吃飯，其後負責洗碗。由於天氣寒冷，人妻決定用熱水洗碗，怎料被奶奶發現後批評她「這幹嘛要開熱水」，指做法會令煤氣費(瓦斯費)增加，更直斥她「嫁人了還不會做家事」。人妻眼見當時是大年初一，所以把怒火吞下，不料初三再次到奶奶家叫外賣吃飯時被翻舊帳，指今個月煤氣費(瓦斯費)昂貴，暗示要多交家用，令她覺得奶奶想得太過誇張，畢竟她只是以熱水洗碗一次。

人妻在香港討論區上發文，提到大年初一到奶奶家中吃飯，「叫我洗碗」，「連幾天都好冷，於是開熱水洗碗」，想不到差不多洗完的時候，奶奶發現她以熱水洗碗，「罵我浪費，開熱水洗碗，會冷的話不會帶手套洗碗，為何要開熱水，煤氣費(瓦斯費)好貴」。

人妻於是向奶奶解釋，指洗碗時戴上手套會不方便，隔著手套也難以感覺碗盤上還有沒有油，但最後仍被奶奶批評「嫁人了還不會做家事」。人妻當下雖然覺得憤怒，「不過叫新年初一，所以沒出聲」。至大年初三，人妻再到奶奶家中吃飯，「這次我知道了，於是改叫外賣，不用洗碗，就讓奶奶不會再提到洗碗的舊事」，怎料奶奶「未開飯前又拿出來講，表示這個月煤氣費(瓦斯費)一定好貴，暗示叫我多補貼家用」，令她無奈大嘆：「奶奶呀，我都只用1次熱水洗碗，有沒有這麼誇張呀？」

有不少網友表示低溫下開熱水洗碗是常識，「其實天氣冷，開熱水洗因為可以去油」、「熱水洗碗先去掉油呀！」。更有人反諷奶奶「都上年紀的人了，連洗碗都不會，冬天洗碗要用熱水先去到油，冷水洗碗油會凝固」，反駁指「如果碗很多油不管天氣都會開熱水，關戴手套什麼事」、「又要補貼家用，又要洗碗，又要受氣，這是什麼年代呀？」。

有留言則建議取個平衡點，「開熱水浸碗OK」，有人就提出「直接當場唱歌，繼續用熱水洗，以後就不敢叫妳洗」，不過有人表示既然不用同住，偶爾忍氣吞聲也無所謂。

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文章授權轉載自《香港01》