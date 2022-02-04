新年揭殘酷真相！男狂追25歲美女OL 突收紅包：原來結婚了

過年收紅包自然開開心心，但發紅包者是心儀女神又會怎樣呢？近日在人事部任職的打工仔分享早年在公司遇到的爆笑趣事，指曾有25歲女同事上班，她面試時因顏值高而惹來一眾男同事起哄，入職後更吸引不少狂蜂浪蝶，其中1名男同事更非常積極，除了每天買早餐，又送鮮花和頸鏈，苦苦追求半年；直至農曆新年，女方突然向他發紅包，他才驚覺美女同事原來已結婚。

專門分享職場事的網站「辦公室日報」發文，投稿者稱自己在人事部任職，所以一早便知道該名25歲女同事已婚，對方在2017年8月見工時，憑著精緻五官及標準身型已吸引許多男同事的目光，更力勸一定要聘用。當她入職後，立即吸引多許男同事借意親近，其中名為「阿Rick」的男同事最為積極，除了每天都為她早餐，又為女方搶購陳柏宇演唱會門票，更送花和頸鏈作為生日禮物，其高調追求的行動，讓其他男同事知難而退。

直至2018年，同事在農曆新年假後回到公司，此時該名女同事主動大發紅包，不少男士都感到震驚，阿Rick更是非常錯愕。阿Rick的反應成為

公司焦點，他其後追問樓主為何不早說，但樓主表明作為人事部職員，不能透露員工的個人資料。

不過，真相原來更殘酷，阿Rick雖然對女同事展開熱烈追求，但原來過去半年從未與她單獨出街，最多只是上班時一起吃過午飯而已，而女方的社交平台亦沒有任何顯示已婚的資訊，故阿Rick從未來過她已成人妻。看到阿Rick的遭遇，讓樓主不禁感嘆「阿Rick所做的一切只是感動到自己」。現在該名女同事已經離開公司，但每次提到發紅包，樓主都會想起阿Rick當下的表情，「希望他下次追女生會做research，年輕就一定未結婚嗎，這些basic information（基本資料）一定要問的嘛！」。

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文章授權轉載自《香港01》