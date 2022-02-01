住婆家怨生活費太高！她搬出來才知苦：是我太不會想了

養家是一件困難的事情，不只有經濟壓力，個人自由的時間也會大幅被壓縮。有網友表示，過去住在婆婆家時，總是抱怨1.2萬的家用費太貴，動不動就擺臉色，直到搬出來後才嚐到苦頭，現在不只柴米油鹽醬醋茶都要自己張羅，還得親自照顧小孩，也無法存錢。

一名網友在爆料公社發文表示「不當家都不知柴米貴」，她過去住在婆婆家時，總是抱怨每月1.2萬的家用費太貴，動不動就擺臉色給婆婆看，現在搬出來2年了，卻非常後悔。

該網友表示，房租水電和管理費每個月都超過1.5萬，還得負擔兩個孩子的教育費，為了配合上下班時間，得送老大去上每月7000元的安親班，老二則是送去費用更高的私立幼稚園，下班後必須飆車接小孩，否則就得負擔誤點費。

不只如此，回家後還得張羅家務、幫孩子洗澡、看功課，雖然搬出來相對自由，但也被生活瑣事消磨掉大把個人時間。以前住在婆婆家時，婆婆會幫忙帶小孩、煮飯，她只需要收桌子、洗碗，根本不用煩惱冰箱有沒有菜、繳水電費等瑣事，而且每月只要給1.2萬生活費即可，不只不用煩惱，還能存錢。

該網友昨日除夕夜回到婆家時，隨口向婆婆抱怨「經濟壓力和家務雜事已經把我快壓垮了」，想不到婆婆竟然包了2.8萬的大紅包給她，還告訴她「你們住外面很辛苦，所以補貼你們一點」。

該網友返家時忍不住哭了，老公安慰她要多忍耐，但她並不是因為辛苦或難過才哭，而是認為以前自己對婆婆的行為太過分，她表示「以前是我錯了，我太任性和固執的個性傷害了她，是我太不會想了！」

其他網友紛紛留言「有這種婆婆算運氣很好了，我覺得誤會的起源就是缺少溝通，不然你坦承相見直接跟婆婆認錯，老人家不會跟你計較的」、「你婆婆既然都包紅包給你，代表他把你當作自己女兒這樣看待，有這種婆婆你更應該要知足感恩的心」、「能遇到出錢又出力的婆婆，真的要感恩」。