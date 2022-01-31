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交代「今年多備一雙碗筷」讓媽樂壞了 兒下句超中肯發言秒變悲劇

聯合新聞網 / 綜合報導
青年返鄉與親友團圓圍爐。 示意圖／ingimage
青年返鄉與親友團圓圍爐。 示意圖／ingimage

過年長輩最關心晚輩什麼時候結婚，每當到了過年時，這類話題總是會激起許多單身人士共鳴。最近，網路流傳一段母子對話，母親關心兒子什麼時候回家、需要多準備碗筷嗎？未料，兒子的一句話當場讓母親「臉垮了」，氣得要他乾脆別回家了！

近日，一張母子對話截圖在臉書社團「爆廢公社公開版」被瘋傳，母親問兒過年什麼時候回老家，更神問一句「今年要多準備一雙筷子嗎？」兒子毫不猶豫地回答「當然要啊」。

這句話讓做母親的簡直開心壞了，直呼「終於啊！媽媽太開心了」，以為兒子今年終於要帶女朋友回老家給父母看一看，但沒想到兒子接著說「我們北部（疫情）蠻嚴重的，用公筷比較安全」。原以為今年可以見到「準兒媳」的母親當場被兒子潑冷水，她氣得直呼「你們北部疫情蠻嚴重的，你可以不用回來了」。

這段對話曝光後，打中不少單身北漂族，都忍不住自嘲「沒帶媳婦回來個屁，滾！」、「這才是親媽啊～」、「說真的我笑了」、「要說可能要多準備尿布跟奶粉，你媽會比較開心」、「瞬間少了兩副筷子」。

近日一段母子對話在網上瘋傳。 圖擷自爆廢公社公開版
近日一段母子對話在網上瘋傳。 圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 媳婦 春節 親子

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