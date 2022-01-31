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老公提議花費AA制！人妻一招反擊「深夜服務要收錢」他秒慫
結婚後夫妻金錢分配是一門學問，有些夫妻是全數花費均分為二的AA制，有些夫妻是其中一方包辦全部花費，也有些夫妻是根據收入比例分配支出。有網友表示，近日她老公突然提出「所有支出AA制」的要求，還說「可以做家事來抵扣」，因此她直接「開大招」，提議「深夜服務」也要付錢，讓老公嚇得立刻反悔。
一名網友在爆料公社「匿名公社」內發文表示，最近她老公突然提出「所有支出都要AA制」，但是她的收入比她的老公少，因此認為此舉不公平，他則告訴她「妳可以用勞動，比如做家事來抵扣」。
該網友不滿，並向她老公提議，「那晚上你想要嘿咻時，希望幫我幫你口，麻煩你付錢」，老公不滿說「妳是我老婆我為什麼要付錢？」她則回擊「嘿咻是夫妻兩個人共同的事，幫你口是我付出，所以使用者付費，正常啊。是你要算清楚的不是嗎？」最後老公再也不敢提出要實施AA制的要求了。
其他網友紛紛佩服她的招數，留言「聰明的反擊，你是個有智慧的老婆」、「我覺得妳厲害，我佩服，實在沒有理由反駁妳」、「聰明！」、「如果是剛約會AA制也就算了，結婚了還AA制，這男人有夠糟」、用AA堵AA的嘴」、「這個反擊我給過」、「老公覺得不符合他的利益，所以放棄」。
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