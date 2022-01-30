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婆送媳祖傳戒指被嗆「什麼爛東西」 網傻眼狂勸離

聯合新聞網 / 綜合報導
婆媳關係是一門大學問。示意圖／ingimage 提供
婆媳關係是一門大學問。示意圖／ingimage 提供

婆媳關係學問大，婚後與另一半家人好好相處是相當需要技巧的事，有網友抱怨，她與老公交往、結婚13年，每次吵架婆婆總是「勸離不勸和」，去年結婚後婆家沒有給聘金，最近與婆婆吃飯時，婆婆拿出「阿嬤傳下來的戒指」送給她，被她一口回絕，痛批「什麼爛東西啊？」讓其他網友直呼「妳問題最大！」

一名網友在靠北婆婆2.0發文表示，她與老公交往、結婚13年，過去吵架時，男友媽媽總是勸離不勸和，甚至直接將她兒子帶走。去年登記結婚後，婆婆告訴她「該改口（叫媽媽）了喔！」讓她相當不滿直說「嘴長在我臉上，要不要叫是我的事！」

該網友說，「（結婚時）聘金什麼都沒有，一毛也沒跟她拿，有臉？」上周她北上辦事，只好陪老公一起與婆婆吃飯，婆婆說，「你們結婚也沒給你們慶祝，我這裡有個戒指想給妳」，她回絕「妳自留著就好」，婆婆接著說「也不是什麼貴重的，就是阿嬤傳下來的」。

該網友傻眼表示，「好歹也包個紅包來，拿什麼爛東西啊！我一點都不屑，直接回絕」，她也說，「妳們也有遇到這樣無臉的婆婆嗎？婚前一個樣，婚後一個假！」

對此，多數網友都認為是該網友的問題，紛紛留言「看得起別人，就是看得起自己，尊重別人，就是尊重自己」、「妳老公真沒用，娶到妳這種的，趕快離」、「我看妳也是個有問題的人」、「至少人家在對你釋出善意，做人不要這麼苛刻」、「要是我也勸離」。

不過也有網友替她喊冤，留言「老公跟本是媽寶啊！吵架還跟媽媽講？把兒子載走，難道不是兒子自己的要求？老公問題比較大吧！人家媽媽至少已經把妳當媳婦了，才會給妳傳承戒指」、「這種妳還結婚，有多愛？」、「我也不會收，對我來說就是是非不分的老人」。

婆婆 結婚 媳婦

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