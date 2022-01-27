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婆婆小姑囂張「把媳婦當女傭」她氣炸反擊：誰要伺奉妳們？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻抱怨，婆婆和小姑都不斷把她當免費女傭用，自己卻什麼都不做。 圖／ingimage
一名人妻抱怨，婆婆和小姑都不斷把她當免費女傭用，自己卻什麼都不做。 圖／ingimage

春節假期要到了，為了除舊布新，家家戶戶會開始大掃除，把晦氣送走，迎接好運。近日有一名人妻抱怨，婆婆和毒姑們行徑誇張，直接把她當免費女傭一樣，自己都不打掃，婆婆還會故意亂罵她，於是她錄影自救，讓網友大讚好。

一名人妻在臉書「毒菇九賤討論區」發文，自己嫁來多年，從沒看過婆婆和小姑打掃，當原po要大打掃除的時候，婆婆就會出聲要她順便掃自己房間，而婆婆和小姑就在旁邊看了一天的電視。

另外有一位離婚的小姑更誇張，還會打電話回來問有沒有大掃除，但自己卻沒有出現打掃過，原po也抱怨，婆婆曾經站在抽油煙機前面數落她不要煮，把廚房弄得「胎糕爛勞(很髒很噁心)」，結果事後又唸原po都不煮，吃外面很不衛生。

婆婆還會趁沒人在的時候亂罵原po，她受不了把惡行錄音錄影下來，也決定廚房和客廳都隨便揮一揮、掃一掃，也不打算煮飯了，紅包、黃金、禮物都省下來，「我不是免費女傭」、「酸言酸語還要我伺奉妳們，笑死人」。

原po帥氣的反擊也讓網友大讚，「離婚了還沒有能力養活自己，垃圾菇」、「這是日常了，現代的婆婆都很敢，打從一進門妳不先壓下惡婆，以後日子就是這樣、所以妳回應的很好，沒對妳好，憑什麼要對她好」、「什麼樣的媽媽養什麼樣的女兒」。

兩性關係

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