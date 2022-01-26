「媽寶四大特質」你中幾項？ 網一致：不要再「我媽說...」

俗話說「有媽媽的孩子像個寶」，但父母照顧太過頭，可能會讓孩子長大成了「媽寶」。一名女網友在「Dcard」公開「四大媽寶行為」，包括：「很常提到媽媽」、「是生活白癡」、「無法自己做決定」、「不獨立」等特質，引起眾人熱議。

原PO認為，媽寶很常在對話中提到「我媽說…」、「以前我媽都…」、「我媽都是…」，而且往往是「生活白癡」，不會做基本的家事，因為媽媽都手把手地做好了。

她也提到，媽寶通常無法自己做決定，會說出：「我可能要問我媽要不要買這個」、「我還是問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡欸」等驚人之語。此外，媽寶出社會後仍然無法獨立，需要父母幫忙規劃、保管薪水。

有網友分析，養出媽寶的「通常都是強勢和控制狂的媽媽」，有些網友也大方承認，「我資深爸寶啦，當爸寶超爽，隨便撒個嬌什麼麻煩事都幫我做，要吃啥老爸就去煮，吃完碗丟水槽就幫我洗。」

部分網友認為，「遇到不想做的事情，推給媽媽很好用」、「有些真的很誇張的媽寶就算了，但有些叫人媽寶感覺根本是忌妒人家感情好」。