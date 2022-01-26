快訊

蔡頭傳出病逝 經紀人坦言「已經失聯兩三周」

台中東區槍手行凶畫面曝光 快速冷血連開兩槍慢步離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「媽寶四大特質」你中幾項？ 網一致：不要再「我媽說...」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友列舉「四大媽寶行徑」，其中一項「我媽說…」引起最多網友共鳴。 示意圖/Ingimage
有網友列舉「四大媽寶行徑」，其中一項「我媽說…」引起最多網友共鳴。 示意圖/Ingimage

俗話說「有媽媽的孩子像個寶」，但父母照顧太過頭，可能會讓孩子長大成了「媽寶」。一名女網友在「Dcard」公開「四大媽寶行為」，包括：「很常提到媽媽」、「是生活白癡」、「無法自己做決定」、「不獨立」等特質，引起眾人熱議。

原PO認為，媽寶很常在對話中提到「我媽說…」、「以前我媽都…」、「我媽都是…」，而且往往是「生活白癡」，不會做基本的家事，因為媽媽都手把手地做好了。

她也提到，媽寶通常無法自己做決定，會說出：「我可能要問我媽要不要買這個」、「我還是問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡欸」等驚人之語。此外，媽寶出社會後仍然無法獨立，需要父母幫忙規劃、保管薪水。

有網友分析，養出媽寶的「通常都是強勢和控制狂的媽媽」，有些網友也大方承認，「我資深爸寶啦，當爸寶超爽，隨便撒個嬌什麼麻煩事都幫我做，要吃啥老爸就去煮，吃完碗丟水槽就幫我洗。」

部分網友認為，「遇到不想做的事情，推給媽媽很好用」、「有些真的很誇張的媽寶就算了，但有些叫人媽寶感覺根本是忌妒人家感情好」。

媽寶 Dcard

延伸閱讀

「母嬰同床」導致視網膜剝離！ 醫：高度近視家長應三思

她封台灣為「美食發明家」 眾人大推這一味是最佳美食組合

女友獨鍾名牌短夾 男友送「二手精品」引網讚：太有心！

她不滿未來嫂子偷用沐浴乳 網友激辯：不尊重VS.愛計較

相關新聞

女友獨鍾名牌短夾 男友送「二手精品」引網讚：太有心！

愛馬仕絲巾短夾因為價格相對親民，被稱為愛馬仕的入門款。日前一名女網友在「Dcard」分享，男友知道她很喜歡這款包，因此買了一個「二手」的同款包送給她，原PO詢問網友是否會在意收到二手精品包，引起網友熱議。

「媽寶四大特質」你中幾項？ 網一致：不要再「我媽說...」

俗話說「有媽媽的孩子像個寶」，但父母照顧太過頭，可能會讓孩子長大成了「媽寶」。一名女網友在「Dcard」公開「四大媽寶行為」，包括：「很常提到媽媽」、「是生活白癡」、「無法自己做決定」、「不獨立」等特質，引起眾人熱議。

公婆發年終給新手人妻 網看「驚人數字」喊：有沒有缺女婿？

家庭主婦平時的辛勞很少會被量化成薪水，也很容易被視為理所當然，近日有一名女網友表示，自己是新手人妻，前幾天收到公婆轉帳給她20個月的年終，讓她驚喜萬分。

【親子教養】謝依庭／願天下手足，都能和諧

兩個兒子還小時，曾有路人稱讚大兒子：「弟弟好可愛！」卻沒看見睡在嬰兒車中的小兒子，大兒子馬上神情嚴肅地「糾正」：「我是哥...

【面對傷痛】越母／流產教我的事

九月時基於種種跡象，驗孕後果然懷孕了，但當下的心情是害怕大於開心，原因包含大兒子才快兩歲，還有對未來的不確定感、經濟考量...

長輩收紅包不捨花 網建議改送這2物「一定喜歡」

快過年了，今年準備什麼禮物來孝敬父母親，還是照往例包個大紅包就好，在工作職場上工作的年輕人，每年這時候都陷入兩難。有一位女網友發現每年包給長輩的紅包，他們總是存起來捨不得花，於是想改變一下，想問一下「不包紅包還能送什麼禮呢」，有人建議可以送禮券或是按摩椅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。