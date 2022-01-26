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女友獨鍾名牌短夾 男友送「二手精品」引網讚：太有心！

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友收到男友送的二手短夾，這款絲巾短夾有「愛馬仕入門款」之稱。圖擷自Dcard
女網友收到男友送的二手短夾，這款絲巾短夾有「愛馬仕入門款」之稱。圖擷自Dcard

愛馬仕絲巾短夾因為價格相對親民，被稱為入門款。日前一名女網友在「Dcard」分享，男友知道她很喜歡這款包，因此買了一個「二手」的同款包送給她，原PO詢問網友是否會在意收到二手精品包，引起網友熱議。

愛馬仕絲巾短夾原價大約兩萬九，網路上的二手價也要上萬元不等。原PO提及，男友知道自己喜歡這款短夾很久了，「但他真的沒辦法送我那麼貴的東西，上禮拜他在yahoo拍賣看到我最想要的顏色，二手價在他可負擔的價格之內，就捏下去買了。」

原PO表示，收到短夾後，她非常喜歡，但自己沒想過要買二手的東西，所以PO網和大家討論。她也分享，自己的購物習慣是：「沒那麼多錢，就是選擇不買，或是存多一點錢，再買全新品。」

原PO提到，害怕購買二手精品會買到假貨，所以在朋友協助鑑定是正品後，鬆了一口氣，她也笑道：「後來想一下，男友這樣做好像蠻冒險的。」

許多網友認為，「男友好有心，如果是我不會介意」、「畢竟妳男朋友已經在他能力範圍內，給了妳他所能給的最好的東西了」、「當然能買全新最好，但是真的太貴，而且也能確保品質很好的話，買二手也是滿滿心意」、「精品包二手買賣其實蠻常見的，只要不是仿冒就好」。

但也有人表示自己不接受二手貨，「會先講清楚我不要二手」、「會寧願男友不要買給我」、「我有精神潔癖，不喜歡別人用過的東西」、「我會覺得不要買二手，既然沒辦法負擔可以選擇送別的，只要有心都可以」。

愛馬仕 Dcard

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