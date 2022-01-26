公婆發年終給新手人妻 網看「驚人數字」喊：有沒有缺女婿？
家庭主婦平時的辛勞很少會被量化成薪水，也很容易被視為理所當然，近日有一名女網友表示，自己是新手人妻，前幾天收到公婆轉帳給她20個月的年終，讓她驚喜萬分。
原PO在Dcard發文分享，她與老公結婚一年多，目前已有一個兒子，肚子裡還有第二個兒子，前幾天收到她婆婆訊息，原本以為年終應該一、二個月，大概三到五萬，沒想到一看不得了，「20個月的年終！共60萬元。」
她說，工作六年待過外商、台商，最多領兩個月從來沒領過這麼多，雖然自己是新手媽媽也是孕婦，每天都睡不飽很累，但還好老公跟公婆也都是神隊友，「人生的道路上有很多選擇的機會，選學校、選公司等，但沒有什麼比選對下半生跟你一起生活的人還要更重要了。」
網友紛紛留言「公婆對妳好好，相信妳一定是個好媳婦好老婆好媽媽」、「好幸福，恭喜你遇到對的人」、「感覺不是單純年終，是看孩子的份上，總之原PO很幸福～祝福」、「有沒有缺女婿？」、「有這麼好的公婆是妳的福氣，有緣份才會相遇，要好好珍惜」、「直接給現金真的很有感，我公公生日送我機車、生產幫我出月子中心錢，我就感恩戴德了，選對人、選對家庭一起過下半生真的很重要，媽咪順產。」
網友也有不同觀點「合理懷疑是炫耀文」、「就嫁了一個有錢老公不就是這樣嗎？」、「希望生完還是這個價碼！不過我會不敢拿就是了，感覺被制約了還不如跟老公討」、「哼哼，好啦我嫉妒。」
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