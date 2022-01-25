長輩收紅包不捨花 網建議改送這2物「一定喜歡」

快過年了，今年準備什麼禮物來孝敬父母親，還是照往例包個大紅包就好，在工作職場上工作的年輕人，每年這時候都陷入兩難。有一位女網友發現每年包給長輩的紅包，他們總是存起來捨不得花，於是想改變一下，想問一下「不包紅包還能送什麼禮呢」，有人建議可以送禮券或是按摩椅。

原PO在PTT「閒聊板」貼文表示，快過年了，往年領完年終都會包一個大紅包給媽媽，感念她年輕時為了照顧我們，一直過的都是樸實無華的家庭生活，也不買過多的餘物。一開始包紅包，是為了讓她能夠多愛自己一點，但她總是把錢存起來，所以今年想要改變一下，除了送紅包之外，想問問其他人，打算送些什麼給媽媽呢？

網友們看完貼文後，紛紛想點子留言回應說「看長輩平常對什麼感興趣，愛保養就送保養品」、「提升生活品質的貴氣家電，吃的燕窩、雞精」、「帶媽媽出去玩、散散心」，有網友說「直接帶去買，然後你付錢」，也有網友說可送「保養品整套」或是「名牌包」，還有「NFT」可增值。

更多網友提議「怕存起來，就送五倍券或禮券」、「全聯禮券，超好用」、「按摩券、美容券」、「禮券還不錯吧」，也有網友提議可以送「按摩椅或泡腳機」，讓辛苦的媽媽睡覺前可以舒緩筋骨一下。