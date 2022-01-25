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夫家不滿她不孕「被離婚」 前夫來電要求幫忙照顧生病前婆婆

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發文表示，自己屬於不易懷孕體質，因此被前婆婆要求離婚，沒想到最近卻被前夫要求回去照顧生病的婆婆。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
女網友發文表示，自己屬於不易懷孕體質，因此被前婆婆要求離婚，沒想到最近卻被前夫要求回去照顧生病的婆婆。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

近日一名女網友發文表示，自己屬於不易懷孕體質，因此被前婆婆要求離婚，沒想到最近卻被前夫要求回去照顧生病的婆婆，她忍無可忍「抱歉，我忙著跟新男友談戀愛，你家的事你自己處理吧。」

原PO在爆料公社發文表示，她結婚五年一直沒有懷孕，經檢查後才發現自己是不易生育體質，當她婆婆以此為理由要丈夫與她離婚，她也只能忍痛簽字。雖一度因離婚而失去重心，但還好有家人與朋友鼓勵，她重新檢視人生並不再為誰而活。

她說，離婚後不需再唯唯諾諾、看人臉色，現在有一份理想工作，每天也可以安排時間去健身，日子輕鬆又自在，沒想到前夫上個月打電話給她「我媽生病了，妳來幫忙輪流照顧她。」她怒嗆「先生你有失憶症嗎？我們離婚了，那是你媽又不是我媽，你沒資格要求我做事，我又不欠你。」

結果她前夫又傳簡訊「我媽說我們結婚5年，也算我們照顧妳5年，既然妳沒能幫我家傳宗接代，難道不該還人情幫忙照顧一下生病的人嗎？」

她實在忍不住這口氣，心想也許是自己結婚五年的表現太逆來順受，連被離婚都乖乖接受，才會讓前夫有這種錯覺，認為就算現在還能指使我，她便反擊「抱歉，我忙著跟新男友談戀愛，你家的事你自己處理吧」，並直接把他號碼加入永久黑名單。

網友留言「這樣做很正確」、「做的好，不能生子就要離婚，這是什麼心態，太欺負人了」、「到底是誰給他的勇氣？這種話都說的出口」、「這男的竟然出來秀下限，媽媽怎麼樣，兒子就怎麼樣，自私。」

離婚

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