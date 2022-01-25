媳婦出遊被強迫「六人房同睡四男」 委屈大喊：有必要省成這樣？

一名媳婦在《靠北婆婆2.0》上抱怨，表示自己要和公婆全家六人一同出遊，但婆婆為了省錢，叫小叔訂六人房，讓她感到非常不舒服，溝通說打算自己出錢還被念「費用太高」，讓她大喊「有必要省成這樣嗎？」

該媳婦表示，婆婆為省錢訂六人房，卻完全沒有想到她生了三個兒子，因此六人中除了婆婆以外其餘全都是男性。讓她晚上洗澡時，想到門外有其他男性就渾身不舒服，晚上也睡不好。

而在之後的旅遊，她和老公反應不要再一起住，她們要自己找住宿。於是她們自己住雙人房，幫其他人訂了四人房，結果一路被小叔念房間費用太高，隔天要訂六人房。讓她大嘆「出去玩有必要省成這樣嗎？那就不要出去啊！」

許多網友紛紛為她抱不平「省錢省成這樣，已經是自私等級了」、「感覺婆婆不是為了省錢，而是還想繼續操控自己的孩子 」、「無法達成共識就不要一起出門旅遊了 」、「一起出去玩就已經不太自在了，連晚上也要住同一間，是想把人逼瘋嗎？」但也有人持中立立場「一開始別出門就好，你自己不強硬的拒絕，卻靠北他們省？自己立場不硬，誰會理你。」