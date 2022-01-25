快訊

三中案唯一有罪！蔡正元出庭 「力求清白比生命重要」

藍綠施壓華視換高層 政治力介入公廣集團？

媳婦出遊被強迫「六人房同睡四男」 委屈大喊：有必要省成這樣？

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

一名媳婦在《靠北婆婆2.0》上抱怨，表示自己要和公婆全家六人一同出遊，但婆婆為了省錢，叫小叔訂六人房，讓她感到非常不舒服，溝通說打算自己出錢還被念「費用太高」，讓她大喊「有必要省成這樣嗎？」

該媳婦表示，婆婆為省錢訂六人房，卻完全沒有想到她生了三個兒子，因此六人中除了婆婆以外其餘全都是男性。讓她晚上洗澡時，想到門外有其他男性就渾身不舒服，晚上也睡不好。

而在之後的旅遊，她和老公反應不要再一起住，她們要自己找住宿。於是她們自己住雙人房，幫其他人訂了四人房，結果一路被小叔念房間費用太高，隔天要訂六人房。讓她大嘆「出去玩有必要省成這樣嗎？那就不要出去啊！」

許多網友紛紛為她抱不平「省錢省成這樣，已經是自私等級了」、「感覺婆婆不是為了省錢，而是還想繼續操控自己的孩子 」、「無法達成共識就不要一起出門旅遊了 」、「一起出去玩就已經不太自在了，連晚上也要住同一間，是想把人逼瘋嗎？」但也有人持中立立場「一開始別出門就好，你自己不強硬的拒絕，卻靠北他們省？自己立場不硬，誰會理你。」

相關新聞

媳婦出遊被強迫「六人房同睡四男」 委屈大喊：有必要省成這樣？

一名媳婦在《靠北婆婆2.0》上抱怨，表示自己要和公婆全家六人一同出遊，但婆婆為了省錢，叫小叔訂六人房，讓她感到非常不舒服，溝通說打算自己出錢還被念「費用太高」，讓她大喊「有必要省成這樣嗎？」

【我見我思】今英／從奉茶到奉椅

年逾九旬的老爸，因為雙腳漸感無力，年初開始拄起拐杖走路，活動範圍大幅縮減。

【婆媳之間】曾素珍／學當婆婆

兒子和女友約我和外子吃飯，他們打算結婚了。

【親子互動】子珀／麥當勞的英語課

約莫一年半前，買麥當勞兒童餐附贈的不再是玩具，而是一本插圖精美的硬殼英文小書。七十九元的快樂兒童餐，加購十元即得一本。

住桃園婆婆要她「別回家過年但先給紅包」 晚點匯款被罵拖時間

春節將至，許多人都需要準備回家過年，習俗中長輩多會包紅包，讓晚輩討吉利。有家住桃園的網友抱怨，婆婆擔心疫情升溫，他們無法出門匯款，因此要求他們夫妻不用返家過年，且要在發薪錢匯給她6份過年紅包，其中包括她自己及5個小小孩的紅包，害得她老公氣到哭著喝悶酒。

【生活趣聞】柯妤蓁／我家的小吃貨

女兒目前一歲十個月了，我買了小麥黏土讓她在一樓客廳玩，平常都是在家待產中的嬸嬸陪她玩樂，嬸嬸去醫院生小孩的隔天，她找上了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。