丈夫賺錢養家買房 因一句話慘遭老婆排擠被嫌「又髒又臭」

有時看似圓滿的夫妻，卻也很可能因為一些小事而產生裂痕，甚至會逐漸擴大到感情斷絕的地步。最近日本媒體，就報導了一則這樣的婚姻案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名大坪英斗的39歲男性，多年前與前妻結婚，並在婚後五年在前妻的建議下，選了個離前妻老家不遠的地方買了房。本來一切看似生活美滿，卻在生下第二位孩子時變了調。

由於自己忙著工作，無暇照顧一男一女兩位小孩，所以岳母特意跑來幫忙帶小孩。然而，岳母在自己家的時間卻越來越久，有時從早上九點一直待到到晚上九點，讓英斗忍不住跟妻子商量，認為「會不會太依賴岳母了」。

不料，這句話卻成為雙方決裂的開端。妻子之後越來越排擠英斗，例如當他想要帶小孩去公園玩，或者幫小孩洗澡的時候，妻子都會刻意拉開小孩，還罵英斗「你又髒又臭，不要靠近」，就連下廚時，也都刻意少做英斗的那一份料理。

不管是房貸，還是一家的生活支出，基本上全靠英斗工作才有錢支撐，結果竟然遭到無情冷落，讓英斗倍感壓力，還因此失眠找上精神科醫師。最後，英斗和妻子的感情落到了彼此仇視的地步，只好走上離婚一途，忍痛放棄這段已經不再圓滿的婚姻。