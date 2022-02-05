他怨弟媳都不幫做家事「公主病？」 鄉民噓爆：你管太多吧

每個人習慣不同，因此結婚後與對方家人之間的生活大小事都需要磨合，有網友抱怨，弟弟結婚三年，他老婆每次回家都不會幫忙做家事，只會坐在沙發上看電視等吃飯，質疑「她是不是有公主病？」然而多數網友無法認同他的觀點，狠酸他是「住海邊的大哥」。

PTT網友發文表示，他弟弟結婚三年，平時兄弟兩人都不住家裡，只有偶爾假日回家聚會，但是弟弟老婆回家打招呼後，就會坐在沙發上看電視等吃飯，不會幫忙煮飯，也不會主動擺碗筷。

該網友說，「他老婆在娘家也是坐等吃那種，完全沒下過廚，其實不是要求幫忙煮，而是一個感覺，幫忙擺個碗筷也好，都不會主動，我弟他只會暗示她老婆去問看看有沒有需要幫忙的，她也是無動於衷，只有我老婆幫忙，這樣有問題嗎？還是有公主病？」

其他網友紛紛噓爆留言「別人的老婆輪的到你管？」、「想要人家幫忙就直接明說，不要暗示，只會氣死自己」、「你去老婆娘家有幫忙擺碗筷嗎？」、「所以你家廚房一次可以進去很多人？」、「大概根本不想來吃飯，你發難剛好幫她以後不用來」、「其實女生願意回去已經很好了，除非沒有經濟能力，不然自己一個人去外面吃自在很多」。

有網友支持他，留言「連擺碗筷都不會裝一下，的確滿沒教養」、「應該叫你老婆也出來，不要幫忙了，這樣比較公平！」、「幫補血，現在公主真的多」。