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住桃園婆婆要她「別回家過年但先給紅包」 晚點匯款被罵拖時間

聯合新聞網 / 綜合報導
網友婆婆要他們夫妻不要回家過年，但得先匯款給紅包。 圖／ingimage
網友婆婆要他們夫妻不要回家過年，但得先匯款給紅包。 圖／ingimage

春節將至，許多人都需要準備回家過年，習俗中長輩多會包紅包，讓晚輩討吉利。有家住桃園的網友抱怨，婆婆擔心疫情升溫，他們無法出門匯款，因此要求他們夫妻不用返家過年，且要在發薪前匯給她6份過年紅包，其中包括她自己及5個小小孩的紅包，無理要求害得她老公氣到哭著喝悶酒。

一名網友在臉書社團「爆料公社發文表示，她與老公兩人都是25日發薪水，原本計畫發薪後再準備給婆婆的1.2萬元紅包，另外還有老公哥哥、妹妹的五個孩子，每人紅包各1200元，等於共1.8萬元。

想不到該網友婆婆擔心，他們家住桃園，疫情拉警報後桃園可能封城，兩人會無法出門匯款，因此告訴兩人「不需返家過年，但要先匯款給紅包」，兩人表示，因為剛繳完兩個孩子補習費及保險，手頭很緊，希望晚點匯款，婆婆卻罵老公「是不是故意要拖時間，不給我紅包？」

該網友說，「我老公瞬間氣炸掛電話，然後現在正邊喝悶酒邊哭。我不知道該怎麼安慰我老公，但我婆婆這次真的太過份了，我知道疫情嚴重我們又住桃園難免會覺得忌諱，但妳不關心我們反而只關心妳和那些孩子的紅包可能會拿不到？」

其他網友也傻眼留言「誇張，哪有人自己要紅包的，而且還幫家裡的小孩一起要，這樣過年包紅包有什麼意義，而且現在手機就能轉帳啦」、「匯兩千給她就好了，小孩的紅包不一定要包」、「她死要錢，你們就死不給她啊！她也不敢去桃園找你們啊，怕死又愛錢，不要給，有種來桃園找你們討」。

紅包 桃園 疫情 爆料公社

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