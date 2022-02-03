同學會遇上初戀意亂情迷 接吻憶起青春美好卻「心情複雜」

不是每一對共節連理的夫妻，雙方自始至終都是真心相愛。即使是最親密的另一半，可能也有一些無法說出口的小秘密。最近日本媒體，就有了類似的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美歌的49歲女性，最近因為高中畢業30週年，所以當初的老同學們就彼此相約，在飯店裡開了一場盛大的同窗會。

美歌就在同學會上，遇到了青春時的初戀情人。由於對方也是美歌初嚐禁果的對象，因此在心裡仍然記得對方。此時的那位初戀雖然頭髮有些灰白，不過整體氣質卻和高中時相去不遠，而且還當了某企業的上海分社社長，事業上頗有成就，且這次就是為了參加同學會，特意排空檔歸國。

兩人憶起過去的種種，於是在派對結束後單獨續攤，一時心動親吻的當下，讓美歌想起了三十年前的初吻。不過就在兩人親熱到一半時，對方的電話卻突然響起，接聽之後發現是工作上面的急事，使得男方必須離開處理。難得的再會就這麼草草結束。

美歌回想起這件事，忍不住覺得，要是當天沒有被中斷，兩人肯定會有更進一步的親密行為，讓她心情十分複雜。而這越過紅線的出軌往事，就成了她與其他家人間的秘密。