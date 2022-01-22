「我都是為了你好！」 這些情緒勒索語錄讓人好窒息

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「情緒勒索」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大情緒勒索常見族群網路聲量排行。

在人際互動關係中，大家或多或少都曾經受到所謂的「情緒勒索」，也就是對方在話語間無形施加壓力，讓自己產生如罪惡感、挫敗感等等的負面情緒，進而妥協於對方的指令或意見。

家人情緒勒索逃也逃不掉 網友無奈分享「慣老闆金句」

觀察網友熱議的情緒勒索話題，發現許多人都曾在「家人」、「伴侶」這類親密關係中遭受情緒勒索，像是日前有網友分享自己珍藏的公仔娃娃遭年幼表妹摔壞，而事後網友姑姑不願賠償及道歉，只表示「家人之間不要這麼愛計較」，讓該名網友大呼「真的被道德綁架」，貼文一出引發許多民眾熱論，也有人分享自己被家人情緒勒索的相關經驗，並大呼「家人情勒真的沒辦法…逃也逃不掉」。而在「伴侶」之間，有網友表示女友只要一生氣就會說「這段關係只有我在付出」等等情緒性話語，並時常以分手作為威脅，讓許多民眾回應「光看文字就感受到滿滿的勒索了」，並提醒該網友「真的不要一直忍，這就是恐怖情人，快逃…」。

TOP4情緒勒索常見族群網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，日常社交關係的「老闆同事」及「同儕朋友」間，也時常出現情緒勒索的狀況，有網友就分享「老闆超愛情勒，每次都說是重用我才給我這麼多工作，是給我學習的機會，加班費也沒給」，讓許多心有戚戚焉的民眾無奈回應「真的…慣老闆的起手式啊，覺得我有用就多給一點薪水，不是多給工作…」；此外，也有網友表示「每次不陪朋友去逛街，他就說我都不夠朋友之類的，長期下來覺得壓力好大」，讓許多有相同經驗的民眾大嘆「真的…朋友間這種無形情勒超可怕」、「有時候又很怕自己小題大作，但真的懂你說的壓力大」。

情緒勒索無所不在，民眾若是在任何關係中感受到這種無形的壓力，都可以適度的遠離，給自己一點喘息的時間與空間，以免長期下來影響心理健康。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》