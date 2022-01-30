沉默的父親、貪財的母親...漸能窺見雙親的全貌 思念卻如潮聲於腦海迴盪

母親的夢

母親一直熱衷追求財富，除了勤奮地工作，有一陣子偷偷瞞著父親簽六合彩、玩大家樂，彷彿只要她發了財，人生便會有所不同。曾經問她：要多少才算有錢？她說很多很多（意思是多到沒有單位可以數算出來？或者不肯輕易透露想望的底線，以免財神抽回超過母親所許下的額度？）。又接著問：哪一天真有錢了，可以隨心所欲花用，想做些什麼？她說：「等有了錢再說吧。沒錢的時候，妄想再多也沒用。」

因為還沒有錢，所以一時之間還沒計畫。但是在還不知道可以拿財富做什麼時，她全心繫之、全力以赴，常常為一點蠅利欣喜，為狂洩不已的股票指數悲怨傷痛，認賠殺出，而離發財夢愈來愈遙遠。她務實地等待真正發財之後再做任何計畫，卻又以僥倖的心態去賭指數的漲跌。母親究竟是務實，還是不切實際？我已經無法分辨。

（本文出自《潮聲》，未經同意禁止轉載。)

追求財富的理由

母親追求財富是為什麼？早年的時候，為了家、為了孩子而減省用度，努力攢積，如今提供給下一代穩定的成長環境和教育都已具足，我們姊弟已經逐漸步入中年，各有職業和家庭，可以合力供給父母親生活無虞。我們若想擁有理想的生活品質，得憑各自本事去掙取。她應該不是為我們而作著發財夢吧？總有幅屬於自己晚年的幻想藍圖吧？以往為成就小孩、成全家庭所割捨的種種，現在可以一一拾回。

才隔一晚便接到母親的電話，她說半夜醒來後，上樓到我的房間，一看床鋪是空的，才發現自己剛剛作夢，以為我回家了。

接連幾日，母親持續作同樣的夢，一再重複的夢讓她都糊塗了。性急的她不待天亮，必定要半夜摸索著上樓去確認我是否真的回家了。一段時間之後，她才不再夢見我，徹底認清我需等下一次的長假才會回去。

那天母親又打電話來，我問：「又夢見我回家了？」

母親說：「不是。我是想問，如果哪一天我走了，妳會想念我嗎？」

沉默的父親

父親是個沉默的人。對外人也許是基於不信任，對家人則因為不了解。

對外人的不信任，導源於祖父被設局詐賭而負債累累。祖父病逝後，親族非但不依他的臨終囑託，反而落井下石，比外人欺凌更甚，讓父親對人性的貪婪與無情徹底心寒；而對家人的不了解則是因他跑遠洋漁船，長年在外，錯失小孩子的成長、妻子的青春與盛年。因此，他一雙清亮的眼睛總是在觀察，但緘默如石。

姊弟們年齡漸長，讀書、工作、成家，直到有些歷練之後，才漸漸懂得如何引起父親的話題，也才醒悟父親是喜歡聊天的。只是長久以來，因為他的寡言嚴肅，遂習慣地讓電視聲音或生活瑣事填滿所有家人團聚的時刻，許多話也就無縫隙可鑽出了。

作家薛好薰新作《潮聲》。示意圖／ingimage

多話的父親

有次和先生開車載父親去購物，經過台南青年路、衛民街、忠義路，先生回憶起他高中時的上下學路線，假日到學校看書、打球，和同學在哪裡打混的情景。沒料到一向靜靜聆聽的父親突然接口說：「我小時候也是在這裡混的。」

那天的同車彷彿開啟了一扇閘門，話題汩汩地湧現。此後出遊，車內的小小空間彷彿是個聊天室，又像齣人生劇場，在家沉默如昔的父親一坐上副駕駛座，在我拋出話題後，便開始興致勃勃地帶我們回到他的過往。車外流逝的是一幕幕的風景，車內上演的是父親的一段段人生，以濃縮劇情的方式，又像似快轉，在這小小車廂中播放。

幾年下來，父親不再沿途精神奕奕地聊天，常常聊著聊著，便打起盹來。而話題漸漸地由過去轉為現在，例如一些親友的老病與凋零、他與母親的就醫狀況、母親不穩定的情緒……他開始會以商量的語氣詢問我。語氣中帶著委婉與隱藏的不確定，粗心的我竟沒有察覺他已經對生活顯得力不從心。

最後一次和父親同車

最後一次和父親同車，是去台南火葬場接骨灰罈之後。原本超過一百七十五公分的父親，只剩一堆細碎的骨骸。骨灰罈由弟弟抱著，姪兒捧著簇新牌位。我們送他進靈骨塔，和祖父母團聚一起。

路上，我沒忘記在心裡提醒他：爸爸，要上快速道路了；爸爸，要過橋了……

而，車內，一片空洞的寂靜。父親的骨灰罈緘默，我們也緘默著。

（本文出自《潮聲》，作者：薛好薰）