好市多買一整車商品花費1萬4 女友誇張行為讓他氣到分手

情侶交往期間，金錢使用分配最好先溝通清楚，以免傷了感情。一名網友抱怨日前帶著剛認識2個月的女友和她媽媽去逛好市多，買了一整車的物品，但當中只有兩樣是他的，而且結帳時女友還「搞失蹤」，獨留他一人結帳，事後索取費用還被說小氣，讓這名網友氣得分手。

原PO在爆料公社app匿名公社寫道，當天女友和她媽媽買了一整車的東西，而他只拿了刮鬍刀組和可樂，原PO以為是各自分開結帳，沒想到女友卻拉著媽媽去買披薩和牛肉捲，留他一個人排隊付錢，「我以為她會回來結帳，但眼看快到我了，她還不回來，我打給她，她也掛我電話，我只能自己把那車結了」。

回到家整理商品時，女友連刮鬍刀組以及可樂也一起拿走，讓原PO趕緊表明這兩樣是他的，沒想到女友卻說可樂她也喜歡喝，而且她爸的刮鬍刀也正好要換，要原PO不要那麼小氣。他忍住怒氣索討結帳的費用，結果女友立刻變臉，還說只買一萬多元也要跟她拿，讓原PO氣得當場開車離開。

他無奈地說自己又餓又累跑一趟好市多，沒想到竟是去幫人家買單，「兩手空空回到家還噴了1萬4千多，自己卻只能吃泡麵，剛認識2個月就給我搞這齣，看來也不用走下去了」。

不少人看了都力挺原PO，「其實你可以把商品搬回車上，拿回好市多退貨」、「當作看清一個人的真面目，連買東西的錢都要貪根本不適合在一起…最好還是要拿回這筆錢，捐給浪浪也不要便宜它們」、「又一個騙吃騙喝的家族，你該放生她了，白吃白喝也可以這麼的正大光明，臉皮還真的有夠厚」、「真心建議報警說遇到感情詐騙，要她把這1萬4吐出來，今天如果是個對我好，愛我的人，花多少錢都沒關係，但是這種把別人當凱子的，花一毛錢都嫌多」。