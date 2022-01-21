看到女兒躲黑暗房間哭泣的眼淚 夫才發現妻流連情趣賓館外遇

夫妻之間的感情，有時會因為其中一方出現外遇行為，讓兩人走向決裂，而破碎的家庭，更會連累到可能還年幼的孩子。最近在日本，就發生了一則像這樣的外遇事件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名裕二的40歲男性，在10年前跟戀人共結連理，並於一年後生下孩子。妻子於是辭掉了工作，專心在家裡帶小朋友，裕二則埋首於工作中，後來也為一家買了房子，一切生活看似一帆風順。

然而有一天，裕二在回家的時候，看到女兒一個人獨自在黑暗中的房間哭泣。裕二想找妻子瞭解狀況，卻發現妻子根本不在家，直到過了很久之後，妻子才在深夜帶著酒氣回來。裕二雖然責備妻子，認為她不應該丟下小孩不管就跑去喝酒，然而在這次事件過後，類似的狀況卻一再發生。

起了疑心的裕二，於是開始追查妻子的行蹤，後來發現妻子外出後，居然是到了情趣賓館流連，氣得他立刻質問妻子是怎麼回事。然而，妻子爽快地承認了外遇的事實，兩人馬上簽下離婚證書，妻子就這麼遠走高飛，搬去和外遇對象一起住了。

裕二雖然找到了一家幼兒園幫忙照顧小孩，但天真的孩子一直不明白，為什麼媽媽突然就不見了，每天都哭著說想要見媽媽。裕二起先告訴女兒，媽媽是為工作去了很遠的地方，但久了之後，還是坦承了媽媽已經不在這個家的事實。面對傷心的女兒，以及自己必須兼顧工作和育兒大小事，讓裕二身心都感到非常的疲累。