男怨結婚3年被家族逼離婚只因妻沒生小孩 網：真高興她離的好

新人婚後常會被長輩們催生，如果另一半是家中長子或獨子，女方面對傳宗接代的壓力會更大。一位男網友發文表示，前段婚姻因婚後遲未生子，被家族逼迫離婚，和再婚的外籍妻子雖順利生子，但欠缺感情基礎、溝通困難，令他懷念起前妻的善體人意，感嘆天不從人願，心裡空缺難彌補。貼文一出，網友絲毫不同情，直指「這是你的問題吧」。

一位男網友在《爆料公社-匿名公社》以「扼腕的過去」為題發文寫道，身為家中獨子，負有傳宗大任，因和妻子結婚3年一直未能生子，長輩們開了家族會議後，對妻子說「你還年輕，別耽誤彼此」，逼迫兩人離婚。之後，也在長輩要求下娶了外籍配偶，兩年內生了一子一女，完成傳宗接代的任務。

原PO表示，對於再婚對象並無感情成分，溝通也困難，生活上的壓力無人可以分享，覺得「心空了一塊」。因時常想起前妻的好，自己仍然愛著前妻，於是又重新聯絡上，發現前妻也已再婚，生了一個兒子。

原PO不解，為何和相愛的前妻怎麼努力都無法懷孕，分開後，彼此換了對象，卻都能很快生子，哀嘆「天不從人願…我心裡這個空缺注定要空一輩子了」。

貼文一出，網友紛紛留言安慰「辛苦了，可能你們之間真的無緣份吧」、「沒了壓力吧，自然就簡單多了」、「是壓力，怪你的家族吧」、「我相信是孩子該報到的時間還沒到不是你和前妻的問題，有時和心境也有點關係」、「既然已成過去了就算了，好好對待你現任」。

但也有人認為不值得同情，直指「家族一逼，你就放棄，這是你的問題吧」、「你怎麼能容忍你的父母糟蹋別人家的女兒…」、「謝謝老天爺讓你前妻生了兒子，否則她一輩子可能都要背負生不出小孩的罪名」、「真替你前妻感到高興她離的好」。