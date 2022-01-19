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與女友纏綿「叫成前任名字」男急求救 網友給出正解

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名男網友發文求救，與女友纏綿時叫成前任名字該怎麼辦，網友搬出正確解答。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有一名男網友發文求救，與女友纏綿時叫成前任名字該怎麼辦，網友搬出正確解答。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

在現任女友面前叫出前任名字可說是大忌，更何況是在進行「人與人連結」時，叫錯名字等於直接被判死刑，近日就有一名男網友發文求救，與女友纏綿時叫成前任名字該怎麼辦，網友搬出正確解答。

原PO在爆怨2公社發文表示「拜託大家救救我！！我昨天做了一件很智障的事」，他與女友發生親密關係時叫成前女友的名字，女友當下傻眼，不管他怎麼道歉，女友就是不肯原諒還哭得很傷心。

「我也馬上承認我叫錯了對不起！！！」他說，他真的沒在想他前女友，而且分手已經一年多，期間完全沒聯絡，不知道為何會叫錯名字，他真的很愛女友，但女友不想聽任何解釋。

網友紛紛留言「我會直接掰了」、「又要多一個前女友了」、「如果我男友敢這樣，我只好也變成前女友了」、「大忌啊大忌」、「是我就直接分手了」、「無解！這個錯誤會讓你的女友烙印在心裡一輩子」。

也有網友給出建議「這考驗臨場反應，不小心叫錯前女友名字沒關係，後面看你怎麼接，要說XXX然後發現叫錯，就要立馬接說，還好妳離開了，不然我不會遇到現在這麼完美的XXX，後面可以塞上任何的美麗的誇獎，女生會由怒轉笑吧」。

「一律叫寶貝就不會叫錯了啊」、「難怪我朋友他說他每任女友的小名都故意取一樣，這樣就可以避免叫錯」、「以後每個女友都叫老婆一定不會錯，選我正解」。

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